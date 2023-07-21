أزهري يوضح أسباب الهجرة النبوية وأهم الدروس المستفادة منها

تحدث الشيخ محمد عيد الكيلاني، وكيل وزارة الأوقاف سابقا، عن أسباب الهجرة النبوية وأهم الدروس المستفادة منها، قائلا إن لكل أمه حضارة ولكل حضارة تاريخ ولكل تاريخ بداية، متابعا أن هجرة رسول الله كانت بداية التاريخ الإسلامي.

وأضاف محمد عيد كيلاني، خلال حواره ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلامية هند النعساني، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أن الثقة في نصر الله للنبي من أهم دورس الهجرة النبوية هي ، بالإضافة إلى هجر المعاصي والذنوب والخوف من الله عز وجل.

واسترسل: “الهجرة ليس الانتقال من مكان لمكان، ولكن تكون بالقلب، متابعا: عندما هاجر النبي من مكة إلى المدينة قام بمجموعة من الأعمال بينها بناء مسجد في المدينة، المؤاخاة بين المسلمين والأنصار”.