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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الذهب يصعد بجنون.. هل يرتفع الأصفر فوق الـ 2000 دولار؟

الذهب
الذهب

اخترق عقود الذهب لأعلى مرة أخرى يوم الثلاثاء بعد تراجع مكاسبه لفترة وجيزة أواخر الأسبوع الماضي وأوائل هذا اليوم.


وأدى انخفاض العوائد وضعف الدولار إلى تعزيز جاذبية الذهب على خلفية بعض بيانات التضخم الواعدة والتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة المنخفضة.


انتشرت بيانات التضخم الواعدة على نطاق واسع، من الولايات المتحدة إلى منطقة اليورو والآن المملكة المتحدة، سواء بالنسبة للتضخم الرئيسي والأساسي، وهو ما أعطى مزيدًا من الأمل.
هل سيساعد انخفاض التضخم الذهب على استعادة مستوى 2000 دولار؟.


اخترق المعدن الأصفر فوق 1,960 دولارًا أمس قبل أن يواجه بعض المقاومة حول 1,980 دولارًا أمريكيًا.

يمكن أن يؤدي الاختراق هنا إلى الاقتراب من مستوى 2,000 دولار وهو مستوى المقاومة الرئيسي التالي في الاتجاه الصعودي. قد يشير كسر هذا المستوى إلى أن المتداولين قد تحولوا إلى الاتجاه الصعودي للذهب بعد شهرين من الانخفاضات، حيث أنه حتى الآن ربما كان ببساطة يشهد تصحيحًا للانخفاضات الأخيرة.

 

أدناه، مازال مستوى 1940 دولارًا يبدو رئيسيًا، كونه المستوى الذي تقلب كثيرًا ما بين الدعم والمقاومة خلال الأشهر الأربعة الماضية. ويمكن أن يُنظر إلى الاختراق أدناه على أنه هبوطي وإشارة إلى أن الحركة في يوليو كانت في الواقع مجرد تصحيح وليس أكثر.

 

في هذه المرحلة، يمكن أن يكون المستوى 1,900 دولار هو المستوى الرئيسي، مع وجود نطاق متوسط متحرك بسيط لمدة 200/233 يومًا أقل من منطقة الاهتمام المحتملة

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