وصلنا 160 ألف فدان.. استثمار أسوان: المانجو ستكون مصدرًا للدولار ولدينا ميزة تنافسية

قال الدكتور حسن الشقطي المشرف على ملف الاستثمار بمحافظة أسوان: إن محصول المانجو هذا العام جيد، مشيرا إلى أن المحافظة تجاوزت حصاد ٤٠ ألف فدان مانجو.

وأضاف الدكتور حسن الشقطي ، خلال مكالمة هاتفية لبرنامج " صباح الخير يامصر " ، والمذاع على فضائية " القناة الأولى " ، أن كميات المانجو المنتجة في أسوان زادت من ١٠٠ ألف طن إلى ١٦٠ ألف طن ، متابعا :" عندنا مزارع متخصصة في زراعة المانجو وهي مصدر للدولار خلال الفترة القادمة ".

وأوضح، أن أسوان تتميز بالإثمار المبكر ، وتمتلك ميزة تنافسية على الخريطة العالمية ، وهي أن محصول المانجا يظهر قبل دول كثيرة.

وأكمل ، أن ميزة الاثمار المبكر يمكن استغلالها في رفع إيرادات مصر من محصول المانجو، موضحا أن مهرجان المانجو سياحي ،ومنصة تسويق بين التجار والمصنعين .