عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الكليو بـ 15 جنيها.. مفاجآت في مهرجان المانجو بالسويس

المانجو
المانجو

كشف أحمد ماجد منسق مهرجان المانجو في محافظة السويس تفاصيل المهرجان، والمقام بمنطقة الممشى في طريق بورتوفيق، مشيرًا إلى أنه يستمر لمدة 60 يوما بهدف الترويج السياحي والزراعي للمحافظة، ولفت إلى أن الأسعار مخفضة جدا، حتى أن كيلو المانجو العويس وصل إلى 15 جنيها بدلا من 70 جنيه.

txt

محافظ أسوان يقرر مد فعاليات مهرجان المانجو للخميس القادم

txt

وصلنا 160 ألف فدان.. استثمار أسوان: المانجو ستكون مصدرًا للدولار ولدينا ميزة تنافسية


وأضاف «ماجد» في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وبسنت الحسيني، أن المهرجان يضم أكثر من 60 عارضا لبيع جميع أنواع المانجو ويستهدف المهرجان أن تكون جميع الثمار التي تباع لم يستخدم في زراعتها أي نوع من المواد الكيميائية. 


وتابع منسق مهرجان المانجو في محافظة السويس، أن الافتتاح شهد سير موكب السيارات المحملة بالمانجو والمعروضة بشكل جمالي على كورنيش السويس بجانب تقديم عدد من الفقرات الاستعراضية والغنائية بالمسرح المقام داخل الكورنيش. 


ولفت أحمد ماجد منسق مهرجان المانجو في محافظة السويس ، إلى أن المهرجان يشهد تدشين فعاليات ثقافية ورياضية وفنية إضافة إلى إقامة عرض لأبرز المشروعات القومية والمحلية التي ساهمت في تحقيق نهضة بجميع محافظات مصر. 


وشدد، على أن السويس تمتاز بمحصول مانجو ذي إنتاجية عالية، موضحًا: «معظم إنتاجنا نصدره لدول الخليج، والمحافظ دعم فكرة المهرجان بعدما عُرضت عليه، والهدف من هذا المهرجان توصيل رسالة لمصر كلها مفادها أننا لسنا مرتبطين بالسمك فقط ولكننا لدينا المانجو أيضا». 
 

المانجو مهرجان المانجو السويس محافظة السويس كيلو المانجو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كأنها لابسة مايوه.. إطلالة ياسمين عز تثير الجدل في السوشيال ميديا

الشاحن السبب.. مصرع طفل صعقا بالكهرباء في الشرقية

الأرصاد تحذر ونداء عاجل من الصحة.. ماذا يحدث يومي الإثنين والأربعاء المقبلين؟

رحيل زيزو للأهلي والهجوم على عباس ورسالته لجماهير الزمالك..تصريحات نارية لمرتضى منصور

18 درجة كاملة|الأرصاد تفجر مفاجأة حول طقس الساعات المقبلة بسبب القبة الحرارية

فنان شهير مشرد بالشوارع ويعاني من تدهور حالته الصحية.. تفاصيل

تراجع قوي يضرب أسعار الذهب اليوم.. ومفاجأة في عيار 21 الآن

شاهد أول رد فعل من أحمد فتوح بعد أنباء مفاوضاته مع الأهلي

ترشيحاتنا

عيار 21 يسجل 2170 جنيها.. تعرف على أسعار الذهب اليوم الجمعة

للسيدات الحوامل.. احذري الإفراط في تناول هذا النوع من الفاكهة قد يسبب الإجهاض

الذهب يصعد بجنون.. هل يرتفع الأصفر فوق الـ 2000 دولار؟

الأرصاد تحذر ونداء عاجل من الصحة.. ماذا يحدث يومي الإثنين والأربعاء المقبلين؟

احذر.. حبس وغرامة 25 ألف جنيه عقوبة التهريب الجمركي بقصد الاتجار

سقطت على رجلها قطعة دجاج ساخنة.. مطعم برجر شهير بأمريكا يدفع تعويضا ضخما لطفلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اللمبي ٨ جيجا.. هل تساعد شريحة إيليون ماسك الدماغية المعاقين أم تدمر الإنسان؟

طريقة عمل الفطائر اليونانية|خطوة بخطوة

طائرات بدون طيار تكشف مواجهات مذهلة بين البشر وأسماك القرش

بفستان ملفت.. ليلى علوي تثير الجدل على البحر

فيديو

30 مليون جنيه شرط التوقيع.. الأهلي يبحث عن سيناريو لضم زيزو

مها أحمد تشارك جمهورها بمفاجأة خاصة من عيد ميلادها

شيف شهير يثير الجدل بمقاضاته والده بسبب حقوق ملكية اسمه..اعرف القصة كاملة

مروة صبري تهاجم عارفة عبد الرسول بسبب “زرار البنطلون”: أحفادك يقولوا ايه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور صابر حارص يكتب: في الهجرة تتجلى تسعة معان

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخريف السوداني مأساة بكل الألوان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: دمشقية في بهو كنيسة البندقية

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : سفيرة أفريقيا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الحماية الجنائية من الاغتصاب الفكري

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

اﻟﻤﺰﻳﺪ