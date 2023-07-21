الكليو بـ 15 جنيها.. مفاجآت في مهرجان المانجو بالسويس

كشف أحمد ماجد منسق مهرجان المانجو في محافظة السويس تفاصيل المهرجان، والمقام بمنطقة الممشى في طريق بورتوفيق، مشيرًا إلى أنه يستمر لمدة 60 يوما بهدف الترويج السياحي والزراعي للمحافظة، ولفت إلى أن الأسعار مخفضة جدا، حتى أن كيلو المانجو العويس وصل إلى 15 جنيها بدلا من 70 جنيه.



وأضاف «ماجد» في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وبسنت الحسيني، أن المهرجان يضم أكثر من 60 عارضا لبيع جميع أنواع المانجو ويستهدف المهرجان أن تكون جميع الثمار التي تباع لم يستخدم في زراعتها أي نوع من المواد الكيميائية.



وتابع منسق مهرجان المانجو في محافظة السويس، أن الافتتاح شهد سير موكب السيارات المحملة بالمانجو والمعروضة بشكل جمالي على كورنيش السويس بجانب تقديم عدد من الفقرات الاستعراضية والغنائية بالمسرح المقام داخل الكورنيش.



ولفت أحمد ماجد منسق مهرجان المانجو في محافظة السويس ، إلى أن المهرجان يشهد تدشين فعاليات ثقافية ورياضية وفنية إضافة إلى إقامة عرض لأبرز المشروعات القومية والمحلية التي ساهمت في تحقيق نهضة بجميع محافظات مصر.



وشدد، على أن السويس تمتاز بمحصول مانجو ذي إنتاجية عالية، موضحًا: «معظم إنتاجنا نصدره لدول الخليج، والمحافظ دعم فكرة المهرجان بعدما عُرضت عليه، والهدف من هذا المهرجان توصيل رسالة لمصر كلها مفادها أننا لسنا مرتبطين بالسمك فقط ولكننا لدينا المانجو أيضا».

