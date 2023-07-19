محافظ أسوان يقرر مد فعاليات مهرجان المانجو للخميس القادم

قرر اللواء أشرف عطية محافظ أسوان مد فعاليات المهرجان إلى يوم الخميس 20 يوليو الجارى بدلاً من 18 يوليو. فى ظل الإقبال الكبير والملحوظ لمواطنى أسوان ، وأيضاً الأفواج السياحية والزائرين من مختلف محافظات الجمهورية على مهرجان مانجو أسوان 2023 .

والذى تم تنظيمه بحديقة الشيراتون بمدينة أسوان حتى يتسنى للمترددين عليه الإستفادة من العروض والفعاليات المتنوعة التي يشهدها المهرجان ، فضلاً عن الإستفادة من التخفيضات التي تصل إلى 50 % على الأصناف المختلفة من منتجات المانجو.

مهرجان المانجو

وأكد اللواء أشرف عطية على أن مهرجان المانجو يعد بمثابة منصة رقمية تسويقية ليس فقط للسوق المحلى ، ولكن للسوق العالمى للتصدير حيث شهد عرض 56 صنف من أجود أنواع المانجو والتى تتميز بها المحافظة وذلك لأنه يتم الإثمار والحصاد المبكر نظراً لإرتفاع درجات الحرارة ، بالإضافة إلى 17 من عارضى وشركة وتاجر مانجو ، فضلاً عن وجود نحو 125 ألف طن مانجو يتركز زراعتها بإدفو وفارس وبنبان والمنصورية وجرف حسين ووادى النقرة على مساحة 30 ألف فدان.

فيما أوضحت الدكتورة غادة أبو زيد بأن مهرجان أسوان للمانجو يعتبر بمثابة حلقة وصل مباشرة بين مزارعى وتجار المانجو والمواطنين الراغبين فى الحصول على هذا المنتج ، كما أن هناك العديد من المستثمرين قاموا بالتواصل مع المحافظة في العام الماضى لشراء محاصيل المانجو عالية الجودة بهدف تصنيعها وتصديرها ، ولاسيما بأنه يتم إنتاج أصناف السكرى والعويسى والزبدة والدبشه والجلوك والتيمور وخد الجميل والصديقة والياسمينة.