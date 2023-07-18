محافظ أسوان: استكمال إنشاء مصنع لتعبئة المياه المعدنية وإنتاج العصائر الطبيعية بالشلال

إلتقى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بوفد إحدى الشركات الإستثمارية لإستكمال مشروع إنشاء مصنع لتعبئة المياه المعدنية وإنتاج العصائر الطبيعية بمنطقة الشلال بمدينة أسوان بتكلفة إستثمارية تصل لأكثر من 55 مليون جنية على مساحة 10 ألاف م2.

ويأتى ذلك استمراراً للجهود المتواصلة والمكثفة التى تبذلها محافظة أسوان لدعم المشروعات الاستثمارية بما يحقق معه المزايا النسبية والمردود الإيجابى منها ، وهو الذى يتوازى مع إيجاد الحلول الجذرية لمشكلة إرتفاع منسوب المياه الجوفية بمدينة أسوان.



المياه المعدنية

وقد حضر اللقاء الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ ، وأيضاً الدكتور حسن الشقطى المستشار الإقتصادى للمحافظة ، والعميد أحمد دنش المشرف العام على الإستثمار ، وكذا محمد يوسف مدير عام الشئون القانونية بالمحافظة ، فضلاً عن وفد الشركة الذى ضم كل من وديان أسامة ، وفجر أسامة ، والمهندس عصمت عزيز إستشارى المشروع.

وخلال اللقاء أكد اللواء أشرف عطية على ضرورة الجدية فى تنفيذ هذا المشروع ، لنجنى ثمار الإنتاج منه خلال عام ، مع وضع برنامج زمنى لمراحل العمل ، وخاصة فى ظل التسهيلات والتيسيرات العديدة التى قدمتها المحافظة للقائمين على التنفيذ.

وأشار المحافظ إلى أن الإهتمام بملف الاستثمار يقع ضمن أولويات العمل خلال الفترة الحالية طبقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى من أجل تحقيق طفرة حقيقية فى عملية جذب وتشجيع وتعزيز الاستثمار ، وتذليل مختلف التحديات بهدف بناء قاعدة إنتاجية متنوعة ، وتحقيق تطور إقتصادى شامل يحقق عوائد إيجابية متعددة فى القريب العاجل .

جهود

وكان قد إفتتح اللواء أشرف عطية محافظ أسوان المهرجان السنوى لمانجو أسوان 2023 ، والذى يتم تنظيمه للعام الثالث على التوالى ، وتستمر فعالياته بحديقة الشيراتون بكورنيش النيل بوسط المدينة خلال الفترة من 16 إلى 18 يوليو الجارى ، وذلك بحضور الدكتور أيمن عثمان رئيس جامعة أسوان ، والدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ ، فضلاً عن القيادات البرلمانية والجامعية والتنفيذية والمجتمعية ، بالإضافة إلى 17 من عارضى وشركة وتاجر مانجو.

وقد أكد اللواء أشرف عطية على إننا نهدف من الإستمرار فى التنظيم السنوى لمهرجان المانجو الأسوانى إلى تحقيق الشهرة الواسعة لهذا المنتج الهام والحيوى ، والوصول إلى أعلى براند فى الأسواق المحلية ، وأيضاً الدولية ، وخاصة فى ظل ما يتميز به المانجو فى أسوان من الحصاد المبكر عن باقى محافظات الجمهورية وذلك نظراً لإرتفاع درجات الحرارة.