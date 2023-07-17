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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان يشهد توقيع مذكرة تفاهم لإقامة منطقة لوجستية لتصدير الخضروات والفاكهة

جانب من توقيع مذكرة
جانب من توقيع مذكرة التفاهم

شهد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توقيع مذكرة تفاهم لإقامة منطقة لوجستية خاصة بتصدير الخضروات والفاكهة ، ومن أبرزها تصدير محصول المانجو إلى مدينة 6 أكتوبر ، وتقديم خدمات الفرز والتعبئة والتغليف لهذه المنتجات وفقاً للأساليب الحديثة وهو الذى يأتي من أجل تحقيق الإستثمار الأمثل للتسويق والترويج الجيد لمختلف المنتجات الزراعية التى تشتهر بها عاصمة الإقتصاد الإفريقى .

وقام بتوقيع المذكرة الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ ، والمهندس محمد طايل العضو المنتدب لإحدى الشركات الإستثمارية للصناعات الغذائية ،  بحضور الدكتور حسن الشقطى المستشار الإقتصادى للمحافظة .

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مذكرة تفاهم

وأكد اللواء أشرف عطية على أن المرحلة الحالية تشهد طفرة كبيرة فى فتح آفاق جديدة من الإستثمار تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى حيث يتم تقديم كافة التيسيرات والتسهيلات أمام المستثمرين ورجال الأعمال و تذليل أى معوقات لجذب المشروعات الإستثمارية فى كافة المجالات .

وأشار أشرف عطية إلى أن مذكرة التفاهم تهدف إلى تصدير أكثر من 10 ألاف طن من محصول المانجو خلال الموسم ، وهو ما يساهم فى التسويق المتميز لهذا المنتج الهام لتحقيق الشهرة الواسعة له ، والوصول إلى أعلى براند فى الأسواق المحلية ، وأيضاً الدولية ، فضلاً عن المنتجات الأخرى من الخضروات والفاكهة حيث تنص مذكرة التفاهم على تجهيز وإدارة المنطقة اللوجستية بأحدث الأجهزة والمعدات والأساليب العلمية اللازمة للخدمات المختلفة بما يحقق المردود الإيجابى منها على الوجه الأكمل .

وشهد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توقيع بروتوكول التعاون بين مركز نظم المعلومات والتحول الرقمى وشركة مياه الشرب والصرف الصحى لتصميم وتنفيذ مجموعة برامج ميكنة كافة القطاعات والإدارات العامة التابعة للشركة .

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التحول الرقمى

يأتي ذلك فى إطار سعى المحافظة لتحقيق الطفرة المستهدفة فى مجال التحول الرقمى تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى الخاصة بدعم الخطة الإستراتيجية للدولة لإتمام ميكنة كافة القطاعات الحكومية بما يساهم فى تقديم خدمات أفضل للمواطنين .

وحضر البروتوكول الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ ، والدكتور حسن الشقطى المستشار الإقتصادى للمحافظة ، حيث قام العميد أحمد دنش مدير مركز المعلومات والتحول الرقمى ، والعميد يحيى أبو زيد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بتوقيع بروتوكول التعاون بتكلفة تصل إلى 4 مليون جنيه من خلال عقود الصيانة للبرامج ، لمدة تنفيذ تصل إلى 6 أشهر ، ليكون ذلك نقطة تحول للشركة طبقاً لإتجاه الدولة لتطبيق المنظومة الإلكترونية للتعامل مع المواطنين .

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