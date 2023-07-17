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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان يتابع إنجازات 37 مشروعا بقرية إقليت بكوم أمبو ضمن حياة كريمة

مشروعات حياة كريمة
مشروعات حياة كريمة بقرى أسوان

وجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان وحدة حياة كريمة بإستمرار الجولات الميدانية لتفقد نسب التنفيذ بمختلف المشروعات مع تذليل العقبات والمشكلات أولاً بأول بجميع القرى والنجوع المستهدفة حيث يأتي ذلك فى إطار حرصه على دفع معدلات الإنجاز بمشروعات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى (التطوير الشامل للريف المصرى .. حياة كريمة) .

ومن جانبه أكد المهندس ناجح مصطفى مدير وحدة حياة كريمة على القيام بجولة ميدانية للمرور على عدد 37 مشروع جارى تنفيذه بقرية إقليت بمركز كوم أمبو والتى تضم 19 قرية ونجع وتابع بإجمالى 60 ألف نسمة .

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حياة كريمة

وأشار مدير وحدة حياة كريمة إلى أنه تم تفقد مشروعات إنشاء مراكز شباب فطيرة والرغامة البلد وعرب كيما ، وأيضاً إنشاء سوق المواشى بأبوير ، ومركز تنمية الأسرة والطفل بفطيرة بنسب تنفيذ 100% لكل مشروع ، بالإضافة إلى تفقد مشروعات إنشاء المجمع الخدمى والزراعى ، وأيضاً إنشاء وحدة الإسعاف ، ومشروع إنشاء العمارات السكنية بعرب كيما بإجمالى 6 عمارات بنسب 95% لكل مشروع ، علاوة على تفقد مشروع إنشاء محطة مياة الشرب بفطيرة بطاقة 34 ألف م2/يوم وبنسبة تنفيذ وصلت إلى 80 % .

وخلال الجولة الميدانية أوضح المهندس ناجح مصطفى بأنه تم التشديد على الإلتزام بتعليمات محافظ أسوان بمواصلة التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية لتكثيف الجهود ورفع معدلات التنفيذ ، مع الإهتمام بأعمال اللاند سكيب وتنسيق الموقع العام حول المشروعات التى وصل تنفيذها 100% بحيث تتناسب مع الهوية البصرية المميزة لأسوان .

وكان قد أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على نجاح المحافظة فى تخطى المستهدف لتوريد كميات القمح بنسبة 198.3 % حيث وصلت إجمالى الكميات الموردة إلى 262 ألف و 274 طن حتى الآن  .

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جهود

وقال المحافظ بأنه تم توريد 148 ألف و 81 طن بصوامع وشون وبناكر وهناجر المحافظة ، فيما تم نقل 112 ألف و 152 طن للمواقع التخزينية التابعة للجهات المسوقة بالمحافظات الأخرى ، وهو الذى توازى مع تخصيص 2940 طن للتقاوى ، بينما تم إعتماد الطحن بنسبة 70 % أقماح محلية ، و 30 % أقماح مستورة .

ويأتي ذلك في ظل تواصل أجهزة المحافظة جهودها لتقديم التسهيلات المختلفة للمزارعين لإنجاح موسم توريد القمح وإستلام أكبر قدر ممكن من القمح المحلى لموسم الحصاد 2023 وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى .

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