عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

متى تنكسر الموجة الحارة؟.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الأيام المقبلة

حالة الطقس خلال الأيام
حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

موجة حرارية قاسية تجتاح أرجاء مصر، وصفها خبراء الأرصاد بأسخن وأطول موجة حارة مرت على البلاد، حيث اجتمعت عوامل عدة أدت لحدوثها منها امتداد منخفض الهند الموسمي والذي يعمل على زيادة نسب الرطوبة في الجو، وحبس الغازات في طبقة قريبة من سطح الأرض، بجانب امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا والذي يعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس هذا بالإضافة إلى هدوء سرعات الرياح، والذي بدوره يزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة.

موعد انتهاء الموجة الحارة


المعروف عن فصل الصيف ارتفاع درجات الحرارة ووجود الموجات الحارة، التي تتراوح مدتها من يومين لـ  4 أيام؛ ولكن هذه الموجة الحارة فاجأت الجميع ليمتد تأثيرها لأكثر من أسبوعين، فيما أكدت الأرصاد أن درجات الحرارة تسجل أعلى من معدلاتها الطبيعية في مثل هذا الوقت من العام.


وأكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن الارتفاع في درجات الحرارة مازال مستمرًا على أغلب أنحاء الجمهورية، مشيرة إلى أن بداية هذا الأسبوع تم تسجيل درجات حرارة تعتبر هي الأعلى منذ بداية الموجة الحارة، حيث وصلت العظمى على القاهرة الكبرى لـ 39 درجة مئوية.
 

وأضافت “غانم” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الأخبار” المذاع عبرفضائية “دي إم سي”، اليوم الجمعة، أن متوقع استمرار هذه الموجة حتى الأسبوع المقبل، وتسجل العظمى ما بين الـ 36 والـ 38 درجة مئوية على القاهرة الكبرى مع استمرار التأثر بمنخفض الهند الموسمي، والذي يصاحبه ارتفاع كبير في نسب الرطوبة.
 

موعد انكسار الموجة الحارة
 

وتابعت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن الأجواء رطبة شديدة الحرارة خلال فترة النهار، بينما تسود أحواء حارة رطبة خلال فترة الليل نتيجة هدوء سرعات الرياح، ما يعمل على زيادة الإحساس بارتفاع درجات الحرارة، منوهة بأن هذه الموجة مستمرة حتى نهاية الأسبوع المقبل.

وأكدت أهمية عدم الععرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترة الظهيرة وتناول قدر كبير من السوائل والمرطبات. 

درجات الحرارة وحالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة:
العظمى الصغرى

القاهرة 37 - 25
الإسكندرية 32 - 24
الإسماعيلية 39 - 25
الغردقة 40 -29
أسوان 45 - 29
سوهاج 43 - 27
المنيا 40- 26
 

الأرصاد الأرصاد الجوية الطقس الطقس اليوم موعد انتهاء الموجه الحارة توك شو صدى البلد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد تحذر ونداء عاجل من الصحة.. ماذا يحدث يومي الإثنين والأربعاء المقبلين؟

الزمالك يحل أزمة إيقاف قيد اللاعبين بدفع مستحقات نادي سبورتنج لشبونة

كأنها لابسة مايوه.. إطلالة ياسمين عز تثير الجدل في السوشيال ميديا

18 درجة كاملة|الأرصاد تفجر مفاجأة حول طقس الساعات المقبلة بسبب القبة الحرارية

الفلسفة حلوة.. خالد الغندور يوجه رسالة نارية إلى عدلي القيعي

بيراميدز يقترب من التعاقد مع ثنائي فيوتشر.. تفاصيل

فنان شهير مشرد بالشوارع ويعاني من تدهور حالته الصحية.. تفاصيل

شاهد أول رد فعل من أحمد فتوح بعد أنباء مفاوضاته مع الأهلي

ترشيحاتنا

للمقبلين على الزواج| انخفاض كبيرة بسعر الذهب وعيار 21 يسجل مفاجأة.. فيديو

أول فعل قام به النبي فور الهجرة للمدينة المنورة.. خطيب الأزهر يكشف عنه

حلم كولر يتبخر.. قرار صادم ينهي آمال الأهلي في صفقة الموسم

إسرائيلية.. طائرة مسيرة تخترق أجواء دولة عربية

إجازات بأجر وبدون للموظفين وفقا لقانون الخدمة المدنية.. اعرف حقك

متى تنكسر الموجة الحارة؟.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الأيام المقبلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تخرج من المياه العميقة قبل الكوارث المدمرة.. ظهور صادم لسمكة يوم القيامة

تعليق غير متوقع من ناقد موضة على فستان نانسي عجرم

6 علامات خطيرة تدل على التهاب المعدة والأمعاء الفيروسي| احذر

يباع بأسعار خيالية.. طريقة عمل عصير بذور الشيا والبلاك بيري

فيديو

حسن شاكوش يرد على شائعات علاقته مع حورية فرغلي| فيديوجراف

30 مليون جنيه شرط التوقيع.. الأهلي يبحث عن سيناريو لضم زيزو

مها أحمد تشارك جمهورها بمفاجأة خاصة من عيد ميلادها

شيف شهير يثير الجدل بمقاضاته والده بسبب حقوق ملكية اسمه..اعرف القصة كاملة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور صابر حارص يكتب: في الهجرة تتجلى تسعة معان

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخريف السوداني مأساة بكل الألوان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: دمشقية في بهو كنيسة البندقية

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : سفيرة أفريقيا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الحماية الجنائية من الاغتصاب الفكري

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

اﻟﻤﺰﻳﺪ