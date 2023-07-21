متى تنكسر الموجة الحارة؟.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الأيام المقبلة

موجة حرارية قاسية تجتاح أرجاء مصر، وصفها خبراء الأرصاد بأسخن وأطول موجة حارة مرت على البلاد، حيث اجتمعت عوامل عدة أدت لحدوثها منها امتداد منخفض الهند الموسمي والذي يعمل على زيادة نسب الرطوبة في الجو، وحبس الغازات في طبقة قريبة من سطح الأرض، بجانب امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا والذي يعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس هذا بالإضافة إلى هدوء سرعات الرياح، والذي بدوره يزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة.

موعد انتهاء الموجة الحارة



المعروف عن فصل الصيف ارتفاع درجات الحرارة ووجود الموجات الحارة، التي تتراوح مدتها من يومين لـ 4 أيام؛ ولكن هذه الموجة الحارة فاجأت الجميع ليمتد تأثيرها لأكثر من أسبوعين، فيما أكدت الأرصاد أن درجات الحرارة تسجل أعلى من معدلاتها الطبيعية في مثل هذا الوقت من العام.





وأكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن الارتفاع في درجات الحرارة مازال مستمرًا على أغلب أنحاء الجمهورية، مشيرة إلى أن بداية هذا الأسبوع تم تسجيل درجات حرارة تعتبر هي الأعلى منذ بداية الموجة الحارة، حيث وصلت العظمى على القاهرة الكبرى لـ 39 درجة مئوية.



وأضافت “غانم” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الأخبار” المذاع عبرفضائية “دي إم سي”، اليوم الجمعة، أن متوقع استمرار هذه الموجة حتى الأسبوع المقبل، وتسجل العظمى ما بين الـ 36 والـ 38 درجة مئوية على القاهرة الكبرى مع استمرار التأثر بمنخفض الهند الموسمي، والذي يصاحبه ارتفاع كبير في نسب الرطوبة.



موعد انكسار الموجة الحارة



وتابعت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن الأجواء رطبة شديدة الحرارة خلال فترة النهار، بينما تسود أحواء حارة رطبة خلال فترة الليل نتيجة هدوء سرعات الرياح، ما يعمل على زيادة الإحساس بارتفاع درجات الحرارة، منوهة بأن هذه الموجة مستمرة حتى نهاية الأسبوع المقبل.



وأكدت أهمية عدم الععرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترة الظهيرة وتناول قدر كبير من السوائل والمرطبات.

درجات الحرارة وحالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة:

العظمى الصغرى

القاهرة 37 - 25

الإسكندرية 32 - 24

الإسماعيلية 39 - 25

الغردقة 40 -29

أسوان 45 - 29

سوهاج 43 - 27

المنيا 40- 26

