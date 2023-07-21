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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

موعد انتهاء الموجة الحارة.. مفاجأة في أسعار الذهب والدولار| أخبار تهمك

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خدمات تهمك

نشر موقع صدى البلد، اليوم الجمعة 21-7-2023، أسعار الذهب، وآخر تحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، ومتابعة الأرصاد ودرجات الحرارة، وهي مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة التي يهتم بها المواطنين ومن خلال التقرير التالي نستعرضها لكم.
 

سجل سعر الذهب اليوم 

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 2480 جنيها للجرام.


وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 2170 جنيها.


ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 1860 جنيها للجرام.


أما سعر الجنيه الذهب فسجل 17360 جنيه.

 

 

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الجمعة:

سعر الدولار اليوم  

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 30.93 جنيه للبيع، و30.84 جنيه للشراء.
سعر اليورو
سعر اليورو 34.71 جنيه للبيع، و 34.59جنيه للشراء

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني   39.96 جنيه للبيع، و39.82 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 8.24 جنيه للبيع، و8.22 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي100.89 جنيه للبيع، و100.51 جنيه للشراء.

 

 

درجات الحرارة وحالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة:
العظمى الصغرى

القاهرة 37 - 25
الإسكندرية 32 - 24
الإسماعيلية 39 - 25
الغردقة 40 -29
أسوان 45 - 29
سوهاج 43 - 27
المنيا 40- 26
 

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، إن اليوم الجمعة سيشهد استمرارًا في ارتفاع درجات الحرارة في أغلب أنحاء الجمهورية، ومن المتوقع أن تكون العظمى على القاهرة الكبرى 37 درجة مئوية، في الظل، وتتأثر البلاد بمنخفض الهند الموسمي مصحوبا بكتل هوائية شديدة الحرارة تمر على البحر الأبيض المتوسط، وتكون محملة بكميات كبيرة من بخار الماء وتسبب ارتفاع نسب الرطوبة في أغلب الأنحاء.


وأضافت «عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى، أن ارتفاع نسب الرطوبة يزيد إحساسنا بارتفاع درجات الحرارة، وبالتالي فإن درجة الحرارة العظمى المقاسة في الظل بالقاهرة 37 درجة، وستكون 40 درجة مئوية وهي القيمة التي يشعر بها المواطنون. 


وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن نسب الرطوبة تصل إلى 95% على المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط ومن 80% إلى 90% على القاهرة الكبرى والوجه البحري، كما أن المناطق الشمالية تشهد ارتفاعا كبيرا في درجات الرطوبة. 


ولفتت، إلى أن درجات الحرارة أعلى من معدلاتها الطبيعية في مثل هذا الوقت من العام من 2 درجة إلى 3 درجات، وبالتالي فإننا نشهد استمرار الأجواء شديدة الحرارة الرطبة في معظم المحافظات، وبخاصة المحافظات الداخلية، مثل الوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء.

أسعار الخضراوات اليوم في مصر

الطماطم 4.75 جنيهات للكيلو

البصل بـ 15 جنيهًا للكيلو

البطاطس 9.5 جنيه للكيلو

الخيار 6.5  جنيهات

الملوخية 4 جنيهات

الكوسة 9 جنيهات

الفلفل الرومي 10 جنيهات

الباذنجان 5 جنيهات

 

أسعار الفاكهة

الخوخ 28 جنيهًا

العنب الأحمر 25 جنيها

العنب الأصفر 25 جنيهات

الكانتلوب 10 جنيهاً

 

الذهب الذهب اليوم سعر جرام الذهب عيار 21 جرام الذهب عيار 18 الدولار الدولار اليوم أسعار العملات

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