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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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3 طرق للوقاية من ضربات الشمس.. وهذه الفئات الأكثر عرضة

أرشيفية
أرشيفية

كشف الدكتور شريف حتة، استشاري الطب الوقائي والصحة العامة عن أكثر الفئات عرضة للإصابة بضربة الشمس وأهم طرق الوقاية منها، قائلًا إن هذه الفئات يأتي على رأسها عسكري المرور وعمال الإنشاءات والمزارعين والعاملين بالصحراء. 

وأشار “حتة” خلال حواره ببرنامج “8 الصبح” المذاع عبر فضائية “دي إم سي”، اليوم الجمعة، إلى أنه في حالة تعرض شخص لإجهاد حراري يجب عمل له كمادات بمياه فاترة وعدم استخدام مياه "ساقعة" نهائيًا لأنها تمثل خطورة في هذ الحالة مع تناول كميات كبيرة من المياه .

وأكد استشاري الطب الوقائي والصحة العامة أهمية عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس وارتداء ملابس قطنية شفافة واتباع التغذية السليمة التي تتناسب مع هذا الجو والابتعاد عن تناول المقليات والإكثار من الخضراوات.

فيما أوضح الدكتور شريف حتة، استشاري الطب الوقائي والصحة العامة الفرق بين الإجهاد الحراري وضربة الشمس، قائلًا إن ضربة الشمس أشد خطورة من الإجهاد الحراري، موضحًا أن الإجهاد الحراري يحدث لسببين الأول تناول الطعام بدون شرب كمية كافية من المياه والسبب الثاني العكس.

وأضاف أن أعراض الإجهاد الحراري تتمثل في ارتفاع درجة الحرارة واحمرار وحالة من الهبوط الشديد (الإغماء).

وتابع  أنه إذا ظهرت إحدى هذه الأعراض على الشخص يجب إمداده بسوائل كافية تعوض جسمه عن ما فقده من أملاح، لافتًا إلى أن ضربة الشمس تأثيرها أشد كونها تؤثر مباشرة على مركز التحكم في درجة حرارة الجسم؛ مما يسبب خلل وارتفاع درجة كبير في حرارة الجسم يؤدي لفقدان في الوعي واحمرار والتهابات شديدة، مؤكدًا أنه في حالة التعرض لضربة شمس يجب التوجه للمستشفى فورًا.

ضربة الشمس الإجهاد الحراري الدكتور شريف حتة الطب الوقائي

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