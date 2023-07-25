الأرصاد تكشف موعد انتهاء الموجة الحارة.. وتحذر من هذا الأمر

قال الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إن موجة الحر الشديدة سوف تنكسر في نهاية شهر يوليو، وسوف يكون موعدها الجمعة القادمة.

درجات الحرارة تتراوح بين 41 درجة إلى 42 مع أرتفاع معدلات الرطوبة بشكل كبير

وأكد شاهين خلال مداخله هاتفية بالإعلامي" تامر أمين “ببرنامج ”أخر النهار" المذاع على فضائية" النهار"، أن درجات الحرارة تترواح بين ٤١ إلى ٤٢ درجة في الظل، مع ارتفاع نسب الرطوبة على مدار اليوم سواء في فترات النهار أو الليل.

وحذر مدير مركز التحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية من ارتفاع معدلات الرطوبة وهي التي تزيد من ارتفاع درجات الحرارة، منوها إلى أن التغيرات المناخية هي التي سببت في الأرتفاع الشديد الغير معتاد في شهر يوليو، ولكن سوف تنخفض درجات الحرارة ٤ درجات من يوم الجمعة القادمة والسبت والأحد.

وختم أنه سوف يكون هناك منخفض جوي في طبقات الجو العليا، وهناك نشاط خفيف للرياح يلطف من درجة حرارة الجو.