"دور مصر في قيادة ملف التغيرات المناخية" على طاولة نقاش ثقافة الغربية.. الأربعاء

تعقد الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، الأربعاء المقبل، 26 يوليو، صالونا ثقافيا بدار الكتب في مدينة طنطا، تحت عنوان "دور مصر في قيادة ملف التغيرات المناخية"، وتبدأ فعالياته في تمام الساعة السابعة مساء.

يعقد الصالون الثقافي بحضور ومشاركة الأستاذ الدكتور شريف البنداري، المستشار العلمي لجامعة طنطا، والأستاذ الدكتور عبد الرازق الكومي، أستاذ ورئيس قسم الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية بكلية آداب جامعة طنطا، والدكتورة عزة القزاز، مدير إدارة الإعلام والتربية السكانية بمديرية الصحة بالغربية، واستشاري أول طب الأسرة، فيما يدير فعاليات الصالون الأديب جابر سركيس، مدير عام ثقافة الغربية السابق.

من جهتها، أوضحت نيفين زايد مدير الدار أن الصالون الثقافي المزمع إقامته سوف يشهد مناقشة عدد من الملفات المهمة الخاصة بالتغيرات المناخية ودور القيادة المصرية في الاهتمام بهذه القضية التي شغلت الرأي العام حول العالم، ولاسيما بعد استضافة مدينة شرم الشيخ قمة المناخ Cop27، وأضافت أن الصالون الثقافي سوف يناقش قضية التغيرات المناخية من العديد من الجوانب الطبية، والبيئة، والجغرافية.

يذكر أن دار الكتب بمدينة طنطا كانت قد عقدت العديد من الصالونات الثقافية لمناقشة عدد من الموضوعات المهمة، من بينها: "المشروعات القومية وبناء الإنسان المصري"، و"رؤى مصرية حول الثقافة الإلكترونية ودورها في دعم قضايا المرأة"، و "نهر النيل.. المكانة والمكان"، و"التحول الرقمي والجمهورية الجديدة".