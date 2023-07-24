وزير البترول الأسبق يكشف علاقة انقطاع الكهرباء بالغاز وتأثير التغيرات المناخية.. فيديو

كشف المهندس عبدالله غراب، وزير البترول الأسبق، أسباب انقطاع التيار الكهربائي، مؤكدا أن الكهرباء تعتمد بشكل أساسي على الغاز.

وأضاف المهندس عبدالله غراب، وزير البترول الأسبق، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "عزة مصطفى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "الأسباب الرئيسية لانقطاع الكهربائية الناجمة عن أزمة الوقود، لأنه كلما ارتفعت درجات الحرارة كلما زاد فاقد المعدات المولودة للكهرباء من الوقود".

وأشار المهندس عبدالله غراب، وزير البترول الأسبق،: "معدات توليد الكهرباء التي تستخدم الوقود، كلما كانت غير متطورة سيكون الاستهلاك أعلى للوقود، الأمر الذي يسبب أزمة ويؤدي لانقطاع التيار"، موضحا: "توربينات الغاز لها درجة حرارة معينة وعندما ترتفع درجة الحرارة يزيد الاستهلاك، بجانب زيادة استهلاك المصريين للكهرباء في فصل الصيف".

وأوضح المهندس عبدالله غراب، وزير البترول الأسبق،: "التغيرات المناخية لها دور سلبي على عملية توليد الكهرباء، ويجب أن تكون هناك بدائل لاستخدام الطاقة المتجددة لتوليد الكهرباء، الرياح، الشمس، وهي تعد الحل الأمثل لنهاية أزمة الوقود المستخدمة في توليد الكهرباء".