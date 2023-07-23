انكسار درجات الحرارة.. الأرصاد تزف بشرى سارة عن حالة الطقس.. فيديو

كشف الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس.

وقال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"،: "مازلنا نشهد ارتفاعات في درجات الحرارة"، لافتا: "ارتفاع درجات الحرارة مستمر حتى نهاية الأسبوع".

وأضاف الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية،: "مع بداية شهر أغسطس سنلاحظ انكسار الموجة الحارة الحالية"، موضحا: "مازال منخفض الهند الموسمي يسيطر على الأجواء".

أشار الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية،: "مع بداية الأسبوع المقبل سيكون هناك انكسار لدرجات الحرارة تصل إلى درجتين"، موضحا: "نسبة الرطوبة على القاهرة فتتراوح ما بين 75 إلى 80% خلال فترات الليل وتصل في النهار إلى 45%".