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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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انكسار درجات الحرارة.. الأرصاد تزف بشرى سارة عن حالة الطقس.. فيديو

الأرصاد
الأرصاد

كشف الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس.

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الأرصاد تصدم المواطنين بشأن موعد انتهاء الموجة شديدة الحرارة

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الأرصاد تحذر المواطنين: ارتفاع درجات الحرارة مستمر حتى هذا الموعد

وقال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"،: "مازلنا نشهد ارتفاعات في درجات الحرارة"، لافتا: "ارتفاع درجات الحرارة مستمر حتى نهاية الأسبوع".

وأضاف الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية،: "مع بداية شهر أغسطس سنلاحظ انكسار الموجة الحارة الحالية"، موضحا: "مازال منخفض الهند الموسمي يسيطر على الأجواء".

أشار الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية،: "مع بداية الأسبوع المقبل سيكون هناك انكسار  لدرجات الحرارة تصل إلى درجتين"، موضحا: "نسبة الرطوبة على القاهرة فتتراوح ما بين 75 إلى 80% خلال فترات الليل وتصل في النهار إلى 45%".

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