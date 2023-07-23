الأرصاد تصدم المواطنين بشأن موعد انتهاء الموجة شديدة الحرارة

حذرت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، من حالة الطقس الأيام المقبلة، مشيرة إلى أن الأرصاد تتوقع استمرار الموجة شديدة الحرارة حتى مطلع الأسبوع المقبل.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، في تصريحات تليفزيونية لقناة سي بي سي، أن ارتفاع درجات الحرارة قد يتسبب في الإصابة بالاجهاد الحراري، وقد يؤثر على القلب، متابعا أنه البلاد تتأثر خلال الأيام المقبلة بمرتفع جوي في طبقات الجو العليا أو القبة الحرارية.

وتابع الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن سيعمل المرتفع الجوي على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس، وحبس الرطوبة في درجة قريبة من الأرض، وبالتالي تسود أجواء شديدة الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية، وكلما تم التقدم إلى المناطق الداخلية تقل نسب الرطوبة.

وأكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن نسبة الرطوبة تصل إلى 40% خلال فترة النهار، في حين تصل نسبة الرطوبة إلى 55% على السواحل الشمالية، وتسود أجواء مائلة للحرارة رطبة خلال فترة الليل بسبب ارتفاع نسب الرطوبة، و الأيام المقبلة سيكون هناك اعتدال في سرعات الرياح خلال فترة المساء.

واكملت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن :"الموجة دي أول مرة تطول أوي كده، كنا متعودين تكون يومين أو ث أيام، لكن دي مكملة بدرجات حرارة أعلى من المعدلات الطبيعية لها، وفي هذه الأجواء يلزم تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترة الظهيرة، وبالتحديد من 12 ظهرا وحتى 4 عصرا، وتناول قدر كبير من المرطبات والسوائل، و ارتداء الملابس القطنية الفضفاضة فاتحة اللون".

وفي السياق نفسه أشارت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إلى أن انتشار شبورة مائية في الصباح الباكر، حتى الساعة السادسة صباحًا تقريبًا، على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

درجات الحرارة

عن درجات الحرارة، كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن أنه درجات الحرارة كما يلي :

العظمى الصغرى القاهرة 38 26 العاصمة الإدارية 39 26 6 أكتوبر 39 26 بنهــــا 38 26 دمنهور 37 25 وادى النطرون 39 26 كفر الشيخ 37 25 المنصورة 37 26 الزقازيق 39 26 شبين الكوم 38 26 طنطا 37 26 دمياط 35 25 بورسعيد 36 25 الإسماعيلية 39 25 السويس 38 26 العريش 36 24 رفح 35 24 رأس سدر 37 25 نخل 38 20 كاترين 37 18 الطور 35 26 طابا 40 26 شرم الشيخ 42 30 الإسكندرية 33 24 العلمين الجديدة 33 25 مطروح 33 23 السلوم 35 23 سيوة 42 24 رأس غارب 42 30 الغردقة 42 30 سفاجا 41 29 مرسى علم 41 29 شلاتين 41 30 حلايب 38 30 أبو رماد 40 29 رأس حدربة 38 29 الفيوم 41 26 بني سويف 41 26 المنيا 41 25 أسيوط 42 26 سوهاج 43 27 قنا 44 28 الأقصر 44 28 أسوان 45 29 الوادى الجديد 45 28 أبوسمبل 43 30

