عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الأرصاد تصدم المواطنين بشأن موعد انتهاء الموجة شديدة الحرارة

طقس
طقس

حذرت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، من حالة الطقس الأيام المقبلة، مشيرة إلى أن الأرصاد تتوقع استمرار الموجة شديدة الحرارة حتى مطلع الأسبوع المقبل.

txt

الأرصاد تحذر المواطنين: ارتفاع درجات الحرارة مستمر حتى هذا الموعد

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، في تصريحات تليفزيونية لقناة سي بي سي، أن ارتفاع درجات الحرارة قد يتسبب في الإصابة بالاجهاد الحراري، وقد يؤثر على القلب، متابعا أنه البلاد تتأثر خلال الأيام المقبلة بمرتفع جوي في طبقات الجو العليا أو القبة الحرارية.

وتابع الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن سيعمل المرتفع الجوي على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس، وحبس الرطوبة في درجة قريبة من الأرض، وبالتالي تسود أجواء شديدة الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية، وكلما تم التقدم إلى المناطق الداخلية تقل نسب الرطوبة.

وأكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن نسبة الرطوبة تصل إلى 40% خلال فترة النهار، في حين تصل نسبة الرطوبة إلى 55% على السواحل الشمالية، وتسود أجواء مائلة للحرارة رطبة خلال فترة الليل بسبب ارتفاع نسب الرطوبة، و الأيام المقبلة سيكون هناك اعتدال في سرعات الرياح خلال فترة المساء.

واكملت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن :"الموجة دي أول مرة تطول أوي كده، كنا متعودين تكون يومين أو ث أيام، لكن دي مكملة بدرجات حرارة أعلى من المعدلات الطبيعية لها، وفي هذه الأجواء يلزم تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترة الظهيرة، وبالتحديد من 12 ظهرا وحتى 4 عصرا، وتناول قدر كبير من المرطبات والسوائل، و ارتداء الملابس القطنية الفضفاضة فاتحة اللون".

وفي السياق نفسه أشارت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إلى أن انتشار شبورة مائية في الصباح الباكر، حتى الساعة السادسة صباحًا تقريبًا، على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

 

درجات الحرارة

 

عن درجات الحرارة، كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن أنه درجات الحرارة كما يلي :

العظمى الصغرى القاهرة 38 26 العاصمة الإدارية 39 26 6 أكتوبر 39 26 بنهــــا 38 26 دمنهور 37 25 وادى النطرون 39 26 كفر الشيخ 37 25 المنصورة 37 26 الزقازيق 39 26 شبين الكوم 38 26 طنطا 37 26 دمياط 35 25  بورسعيد 36 25 الإسماعيلية 39 25 السويس 38 26 العريش 36 24 رفح 35 24 رأس سدر 37 25 نخل 38 20 كاترين 37 18 الطور 35 26 طابا 40 26 شرم الشيخ 42 30 الإسكندرية 33 24 العلمين الجديدة 33 25 مطروح 33 23 السلوم 35 23 سيوة 42 24 رأس غارب 42 30 الغردقة 42 30 سفاجا 41 29 مرسى علم 41 29 شلاتين 41 30 حلايب 38 30 أبو رماد 40 29  رأس حدربة 38 29 الفيوم 41 26 بني سويف 41 26 المنيا 41 25 أسيوط 42 26 سوهاج 43 27 قنا 44 28 الأقصر 44 28 أسوان 45 29 الوادى الجديد 45 28 أبوسمبل 43 30
 

الأرصاد الأرصاد الجوية طقس الطقس درجات الحرارة أخبار الأرصاد حالة الجو اليوم أخبار حالة الجو اليوم أخبار الأرصاد الجوية الهيئة العامة للأرصاد الجوية موجة الطقس حار موجة طقس شديدة الحرارة حار حرارة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مايوه جريء .. سارة سلامة تتعرض للانتقادات والهجوم على السوشيال ميديا

التوقيع تم.. أغلى صفقة في الدوري المصري بـ 100 مليون جنيه.. تفاصيل

أوائل الثانوية العامة 2023 .. تفاصيل هامة بشأنهم

هتتفرج فين؟! 6 قنوات تنقل البطولة العربية أحدها محلية.. دليلك لمشاهدة مباريات الزمالك

قرار عاجل من الزمالك بشأن احتراف زيزو.. تفاصيل

الأهلي يحصل على تبرع 500 ألف دولار ويخاطب وزارة الرياضة.. تفاصيل

قرار عاجل من رئيس الإمارات لمواجهة الهجرة غير الشرعية

ممنوع الاقتراب.. بوبو يثير الجدل بشأن مستقبله مع الأهلي

موضوعات متعلقة

هجمة حرارية جديدة.. الأرصاد تطلق تحذيرا عاجلا بشأن طقس الـ48 ساعة القادمة

ترشيحاتنا

وجدت ملابس نسائية في منزلي.. زوجة ثلاثينية تفضح زوجها بعد عودتها

بالقانون.. عقوبات مشددة على مروجي بيع أصول القطار الكهربائي الخفيف والسريع

فيديو مرعب لحرائق الغابات في اليونان وخوف السيّاح |شاهد

إبراهيم عادل نفس صفاته.. ميكالي يعلق على انضمام صلاح للمنتخب الأولمبي بالأولمبياد

صدمة مروعة| شاهد اللحظات الاخيرة.. الموت يخطف لاعب كمال أجسام شهير في لحظة

اعتراف خطير من زيلينسكي بشأن أنظمة الدفاع الجوي الروسية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد| صور من الطفولة تجمع الشيف بوراك ووالده

بتوجيهات من الرئيس|القوات المسلحة تشارك بثلاث طائرات شينوك لإخماد حرائق غابات اليونان

اعتقدوا أنها جثة.. أجنبية تثير رعب جيرانها والشرطة بسبب هذا الموقف

لغز حير العالم|6 طرق.. كيف حنط الفراعنة موتاهم؟ رقم 3 ستبهرك

فيديو

شاهد خناقة بالشوم والسلاح الأبيض في عرض البحر بالإسكندرية «فيديوجراف»

بتوجيهات من الرئيس|القوات المسلحة تشارك بثلاث طائرات شينوك لإخماد حرائق غابات اليونان

أوروبا تكافح «نيران وحر غير مسبوق» وقتلى في فيضانات باكستان وكندا «فيديوجراف»

مش هنعيد من الأول .. كواليس مفاوضات سد النهضة| تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الأصل في الأشياء الإباحة دون الوقاحة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لحظة صدق

هند عصام

الأم اللعوب وخصلات الشعر الصفراء

مجدي أبوزيد

مجدى أبوزيد يكتب: الجامعات المصرية في التصنيفات العالمية

نجاة عبدالرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : مهرجان العلمين الجديدة

الدكتور صابر حارص يكتب: في الهجرة تتجلى تسعة معان

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخريف السوداني مأساة بكل الألوان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: دمشقية في بهو كنيسة البندقية

اﻟﻤﺰﻳﺪ