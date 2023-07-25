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الأرصاد تصدم المواطنين بسبب درجات الحرارة

صدمة للمواطنين.. الأرصاد : الساعات القادمة لهيب والأشد صعوبة | احذروا

مذيعة صدى البلد مريم
مذيعة صدى البلد مريم كمال

قدمت مذيعة صدى البلد “ مريم كمال ” تغطية خاصة عن حالة الطقس اليوم وموعد إنكسار الموجة شديدة الحرارة . 

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هيئة الأرصاد الجوية حذرت، المواطنين من حالة الطقس اليوم،  لارتفاع درجات الحرارة، بشكل غير مسبوق، خاصة في وقت الظهيرة، ولمدة أسبوع.

وقالت إن خبراء هيئة الأرصاد الجوية يتوقعون ان يسود اليوم  طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

كما يكون الطقس حار رطب على السواحل الشمالية الغربية، بينما يسود طقس مائل للحرارة رطب ليلا على جميع الأنحاء، 
فمن المتوقع أن تتراوح درجة الحرارة المحسوسة اليوم الثلاثاء على القاهرة من (41-42) درجة، وهي الساعات الأشد حرارة خلال هذا الشهر. 
وارجعت هيئة الأرصاد الجوية زيادة الإحساس بارتفاع درجات الحرارة، إلى ارتفاع نسب الرطوبة في الهواء الجوي و الهدوء النسبي في سرعات الرياح.
وعن اهم الظواهر الجويه المؤثرة في طقس اليوم
فحذرت الهيئة  من الشبورة المائية صباحاً على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة.
كما أن هناك نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.
وعن حالة البحرين
فتكون حالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى 3 أمتار والرياح السطحية شمالية غربية
، وبالنسبة لحالة البحر اللأحمر فتكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية

وحذرت هيئة الأرصاد  المصطافين على شواطئ (الإسكندرية - العلمين - الضبعة - مطروح ) وطالبتهم بتوخي الحيطة والحذر نظرا لارتفاع الموج والذي قد يصل إلى (2-3 )متر


 

 

 

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