أخبار التوك شو|انفعال أحمد موسى وحقيقة رحيل علي معلول وبشرى الأرصاد للمواطنين

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات الهامة ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

الأهلي يحسم قرار رحيل علي معلول ويزف بشرى للجماهير

رد محمد العراقي الناقد الرياضي، على ما يتردد في وسائل الإعلام التونسية بشأن رحيل اللاعب الدولي التونسي علي معلول للدوري السعودي، قائلا إن علي معلول باق مع الإهلي ولن يرحل.



مفاجآت مدوية في صفقة رضا سليم لـ الأهلي.. 2 مليون دولار بالقسط



كشف الناقد الرياضي، محمد العراقي، أن الميركاتو الصيفي في النادي الأهلي على أعلى مستوى لتدعيم الصفوف رغم تواجد الفريق في كل مسابقات الموسم الماضي، مشيرا إلى أن النادي الأهلي تعاقد مع اللاعب الدولي المغربي رضا سليم.

أحمد موسى يفجر مفاجأة عن رضا سليم صفقة النادي الأهلي المدوية

تناول الإعلامي أحمد موسى، أثناء تقديمه برنامج “على مسئوليتي”، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، مساء اليوم الثلاثاء، في فقرة "ترند اليوم"، والذي حمل اسم اللاعب الدولي المغربي رضا سليم، والذي ترددت أنباء عن تعاقد النادي الأهلي معه للانضمام إلى صفوفه.

2 مليار جنيه| أحمد موسى يزف بشرى للمواطنين بشأن انقطاع الكهرباء

زف الإعلامي أحمد موسى، بشرى سارة بشأن تخفيف الأحمال وانقطاع الكهرباء خلال الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أن وزارة الكهرباء لجأت لتخفيف الأحمال خلال الفترة الأخيرة والموجة شديدة الحرارة.

أحمد موسى ينفعل على شركات الاتصالات بعد قطع مكالمة على الهواء

وجه الإعلامي أحمد موسى، رسالة هامة إلى شركات الاتصالات بعد انقطاع المكالمة الهاتفية التي كان يجريها على الهواء مع نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي.



وقال أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، «محدش يقول أصل الشبكة والمكان مش عارف إيه.. الناس بتدفع فلوس والمكالمات بتقطع».



تفاصيل طرح شهادات 7% و9% بالبنك الأهلي

كشف يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي، تفاصيل إطلاق شهادات جديدة، مشيرا إلى أن بعض العملاء كانوا يحتفظون بالعملة الأجنبية في منازلهم لذلك تم طرح الشهادات لزيادة الأوعية الادخارية لهم.

السبت.. الأرصاد تزف بشرى بشأن موعد انخفاض الحرارة

زفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، بشرى سارة بشأن موعد انخفاض درجات الحرارة، وانتهاء الموجة شديدة الحرارة والتي تضرب البلاد حاليا.

الرقابة الصناعية: الهيئة خط الدفاع الأول للمستهلك.. ونستهدف المنافسة العالمية

أكد اللواء مهندس إيهاب أمين، مساعد وزير التجارة والصناعة للشئون الفنية ورئيس مصلحة الرقابة الصناعية ، أن هناك جهود مكثفة لتعزيز الصناعات المحلية لتقليل فاتورة الاستيراد.

جهاز حماية المستهلك



وأضافت خلال حواره مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة سي بي سي، أنه يتم التعاون مع العديد من الأجهزة المختلفة، بينها جهاز حماية المستهلك ، ويتم تحديد الشكاوي وعيوب الصناعة بالمنتجات، من خلال الفنيين المتخصصين.

رئيس الشرقية للدخان: الحمد الله المستهلك يثق في السجائر المصرية ومتمسك بها

تعجب هاني أمان، الرئيس التنفيذي لشركة الشرقية للدخان، من ارتفاع أسعار السجائر في السوق المصرية مؤخرًا، قائلًا إنه لا يوجد تفسير منطقي لارتفاع الأسعار.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة سي بي سي: "نحن نعمل ونسير بوتيرة طبيعية، ونوزع من خلال الموزعين الرسميين، بالأسعار الرسمية، والطاقة الإنتاجية بوضعها، ولا يوجد تفسير منطقى لارتفاعات أسعار السجائر رغم ثبات الإنتاج".

سفير مصر في موسكو: أهداف اقتصادية وسياسية تحققها القمة الروسية الأفريقية

أكد السفير نزيه النجاري سفير مصر في موسكو، أن القمة الروسية الأفريقية تعتبر الثانية من نوعها، ومن أهداف القمة التقارب السياسي بين روسيا ودول أفريقيا .

وقال نزيه النجاري في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور": "علاقات تاريخية بين الدول الأفريقية وروسيا، والقمة الروسية الأفريقيية ذات أهداف اقتصادية ".