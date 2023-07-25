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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تفاصيل طرح شهادات 7% و9% بالبنك الأهلي

بنكي الأهلي ومصر
بنكي الأهلي ومصر

كشف يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة  البنك الأهلي، تفاصيل إطلاق شهادات جديدة، مشيرا إلى أن بعض العملاء كانوا يحتفظون بالعملة الأجنبية في منازلهم لذلك تم طرح الشهادات لزيادة الأوعية الادخارية لهم.

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البنك الأهلي يصدر شهادتي إدخار جديدتين بالدولار


وأضاف “أبو الفتوح”، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج “على مسئوليتي”، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، مساء اليوم الثلاثاء، أن الشهادات الدولارية "الأهلي بلس" تبلغ مدتها 3 سنوات بعائد 7%، والشهادة الدولارية "الأهلي فورا" تلبغ مدتها 3 سنوات بعائد سنوي 9% يصرف مقدما بالجنيه عن الفترة كلها بواقع 27% من قيمتها.

من جانبه علق الإعلامي أحمد موسى، قائلا :"هذه الشهادات للبحث عن مصادر أخرى للنقد الأجنبي، هناك هدوء للسوق الموازية للدولار".
 

 

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