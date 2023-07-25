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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

السبت.. الأرصاد تزف بشرى بشأن موعد انخفاض الحرارة

طقس
طقس

زفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، بشرى سارة بشأن موعد انخفاض درجات الحرارة، وانتهاء الموجة شديدة الحرارة والتي تضرب البلاد حاليا.

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أعلى درجة حرارة متوقعة| تحذيرات الأرصاد تكشف لهيب الساعات المقبلة


وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع عبر قناة صدى البلد، اليوم الثلاثاء، أنه بداية من يوم السبت المقبل نشعر بانخفاض في درجات الحرارة، وتراجع هذه الموجة شديدة الحرارة.


وتابعت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن هذا الطقس الحار أعلى من المعدل الطبيعي في هذا الوقت من العام، لافتة إلى أنه ينبغي الحذر من حالة الطقس.

 

منخفض الهند الموسيمي


وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إلى أن البلاد متأثرة بمنخفض الهند الموسيمي وارتفاع كبير في نسبة الرطوبة، محذرة من انتشار شبورة مائية يومي الأربعاء والخميس، في الصباح الباكر، حتى الساعة السادسة صباحًا تقريبًا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وتابعت منار غانم، أنه بالإضافة إلى نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

درجات الحرارة
 

القاهرة العظمى 38  درجة والمحسوسة 41 درجة والصغرى 27 درجة، والإسكندرية العظمى 33 والصغرى 24 درجة، ومطروح العظمى 32 درجة والصغرى 23 درجة، وسوهاج العظمى 43 درجة والصغرى 27 درجة، وقنا العظمى 44 درجة والصغرى 28 درجة، وأسوان العظمى 45 درجة والمحسوسة 46  والصغرى  29 درجة.

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