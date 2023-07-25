رئيس الشرقية للدخان: الحمد الله المستهلك يثق في السجائر المصرية ومتمسك بها

تعجب هاني أمان، الرئيس التنفيذي لشركة الشرقية للدخان، من ارتفاع أسعار السجائر في السوق المصرية مؤخرًا، قائلًا إنه لا يوجد تفسير منطقي لارتفاع الأسعار.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة سي بي سي: "نحن نعمل ونسير بوتيرة طبيعية، ونوزع من خلال الموزعين الرسميين، بالأسعار الرسمية، والطاقة الإنتاجية بوضعها، ولا يوجد تفسير منطقى لارتفاعات أسعار السجائر رغم ثبات الإنتاج".

فيه اتفاق بين التجار عشان يكسبوا من السجائر

وواصل: "واضح إن فيه اتفاق بين التجار ليربحوا من السجائر.. ونحن نبيع مليار علبة كليوباتر في السنة.. والمفاجأة أن السجائر المصرية تجاوزت سعر الأجنبي".

واستكمل: "فخور بالمنتج المصري ، حيث أصبح ينافس المنتج الأجنبي وسعره أقوى، وهناك إقبا منقطع النظير، ونجحنا في اختبار مهم، والحمدالله المستهلك يثق في السجائر المصرية ومتمسك بيها، ونحن بصدد تنفيذ بعض الخطوات والاتفاق مع بعض الأجهزة والإدارات سيتم طرح عدد من الأفكار التي سيكون لها مردود".