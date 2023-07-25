تلاعب في الأسعار.. الشرقية للدخان توضح أزمة السجائر بالسوق | فيديو

كشف هاني أمان، العضو التنفيذي لشركة الشرقية للدخان، عن أسباب أزمة أسعار السجائر خلال الساعات الماضية، مؤكدا أن هناك من يتلاعب في الأسعار.

أكد "هاني أمان" خلال تصريحات تلفزيونية، أنه لا يوجد أي سبب لارتفاع أسعار السجائر إلى الضعف، موضحا أن علبة السجائر الكليوباترا وصلت إلى 50 جنيها، بشكل غير مبرر.

وأوضح العضو التننفيذي للشركة الشرقية للذخان، أن الشرقية للدخان أكبر شركة توزع السجائر في السوق، وتقوم بتوزيع 3 ونصف مليار علبة سنويا.

24 جنيه للعلبة

وأشار هاني أمان، إلى أن الشرقية للدخان توزع على التجار سجائر الكليوباترا بسعر 24 جنيها للعلبة، ولكن تم مضاعفة السعر حتى وصلت لـ 50 جنيها وسببها التجار، خاصة أن السجائر لها تكلفة معينة.