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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الكليوباترا بـ 50 جنيها|الشرقية للدخان تزف بشرى بشأن موعد انخفاض أسعار السجائر

السجائر
السجائر

كشف هاني أمان الرئيس التنفيذي لشركة الشرقية للدخان، خفيفة ارتفاع أسعار السجائر خلال الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أن هناك أسعار رسمية للسجائر، وما يحدث غير مفهوم تماما.

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وأضاف هاني أمان، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر قناة الحدث اليوم، مساء اليوم الاثنين، أن الأسعار الموجودة حاليا في الأسواق غير مقبولة، وسعر العلبة الحقيقي 24 جنيها، ولكن ما يتم في الأسواق مبالغ فيه ومرتفع بشدة.
وتابع هاني أمان الرئيس التنفيذي لشركة الشرقية للدخان، أن لا يوجد هناك أي سبب لارتفاع أسعار علبة السجائر للضعف، ووصلت ل 50 جنيها للسجائر الكليوباترا ، بشكل غير مبرر، لافتا إلى أن هناك من يتلاعب في الأسعار.

 

أسعار السجائر

 

وفي السياق نفسه أشار هاني أمان الرئيس التنفيذي لشركة الشرقية للدخان، إلى أن هناك افكار سيتم تنفيذها على أرض الواقع للتعامل مع الأزمة وحلال فترة قصيرة سيتم انتهاء هذه الأزمة تماما.

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