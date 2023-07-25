الرقابة الصناعية: الهيئة خط الدفاع الأول للمستهلك.. ونستهدف المنافسة العالمية

أكد اللواء مهندس إيهاب أمين، مساعد وزير التجارة والصناعة للشئون الفنية ورئيس مصلحة الرقابة الصناعية ، أن هناك جهود مكثفة لتعزيز الصناعات المحلية لتقليل فاتورة الاستيراد.

جهاز حماية المستهلك

وأضافت خلال حواره مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة سي بي سي، أنه يتم التعاون مع العديد من الأجهزة المختلفة، بينها جهاز حماية المستهلك ، ويتم تحديد الشكاوي وعيوب الصناعة بالمنتجات، من خلال الفنيين المتخصصين.

وشدد على أن الهيئة تستهدف الوصول لمنتج مصري محلي الصنع قادر على المنافسة العالمية، مشيرًا إلى ان هيئة سلامة الغذاء مسئولة عن سلامة الأغذية ودور الهيئة يتوقف على المصنع نفسه وليس المنتج الغذائي.

وأشار إلى أن الهيئة خط الدفاع الأول لصالح المستهلك حيث تستهدف خطوط إنتاج جيدة وجودة متميزة، ووصولًا للتعبئة والمنتج الجيد.