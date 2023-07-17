جهاز حماية المستهلك يوضح أهمية الفاتورة في استرداد الحقوق

قال أشرف عادل القائم بأعمال مشرف قطاع القاهرة الكبرى بجهاز حماية المستهلك، إن الأسعار تعتمد على أمرين وهم الإتاحة والعرض والطلب، متابعا:" لو لقيت مكان سعر سلعه غالية أو جودته ليسا جيدة يجب علينا مقاطعته".

وأضاف "أشرف عادل" خلال حواره برنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، في حالة التلاعب في الاسعار المعروضة، يجب على المواطنين تقديم شكوى لجهاز حماية المستهلك على الفور، متابعة: تم ميكنة كافة الإجراءات القانونية والشكاوى لدى الجهاز.

واسترسل: أنصح المواطنين بعدم التعامل مع المحلات أو الاماكن التي تقدم منتجات غير صحيحة ومبالغ في ثمنها، مشددا على اهمية الحصول على فاتورة.

وأوضح أن الفاتورة تمثل سلاح قوي للمواطن ضد البائع، في حالة وجود مبالغة في الأسعار وتقديم شكوى.



