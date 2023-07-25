مفاجآت مدوية في صفقة رضا سليم لـ الأهلي.. 2 مليون دولار بالقسط

كشف الناقد الرياضي، محمد العراقي، أن الميركاتو الصيفي في النادي الأهلي على أعلى مستوى لتدعيم الصفوف رغم تواجد الفريق في كل مسابقات الموسم الماضي، مشيرا إلى أن النادي الأهلي تعاقد مع اللاعب الدولي المغربي رضا سليم.



وأضاف محمد العراقي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن رضا سليم كان الخيار الأول أمام إدارة النادي الأهلي حتى قبل بن شرقي و رمضان صبحي.



وأكد الناقد الرياضي، محمد العراقي، أن الأهلي تمكن من حسم صفقة رضا سليم رغم وجود عدة أندية خليجية إلى جانب بيراميدز سعت لضم اللاعب، متابعا أن قيمة الصفقة 2 مليون دولار على 4 أقساط وهذا نجاح كبير أن تتم الصفقة الخاصة بلاعب كبير بالتقسيط على عامين.

النادي الأهلي



ولفت الناقد الرياضي، محمد العراقي، إلى أن رغبة اللاعب كان لها دور في الاتجاه للقلعة الحمراء على حساب الأندية الأخرى، مضيفا أن النادي يخلص الكلام مع اللاعب ثم يبدأ التفاوض مع الفريق.

اللاعب رضا سليم



واختتم أن المغاربة يعتبرون رضا سليم زئبقي يمكنه مراوغة عدد كبير من اللاعبين ويتميز بإجادة الكرات السابتة، ويحرز كثيرا من الأهداف رغم أنه جناح ويملك خبرات كبيرة رغم صغر سنه.

