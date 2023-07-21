نجم الأهلي السابق: انضمام رضا سليم للفريق على حساب القندوسي

أكد محمد عبدالجليل نجم الكرة المصرية السابق، أنه حال تراجع الأهلي عن ضم بوبو سيكون أمرًا طبيعيًا، خصوصا في ظل وفرة اللاعبين بخط الوسط خلال الفترة الماضية، مبديا اعجابه بمستوى رضا سليم لاعب الجيش الملكي المغربي، والمرشح للانتقال إلى القلعة الحمراء.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة Etc: "حال ضم رضا سليم، سيكون على حساب قندوسي ولن يكون هناك فرص كبيرة لـ طاهر محمد طاهر، ومارسيل كولر لديه فكر محدد وواقعي، لأنه يبني لمواجهات دوري السوبر الإفريقي ودوري الأبطال، ويسعى لجلب مزيد من الأوراق الهجومية بعيدا عن بطولة الدوري المصري".

وأضاف: "مع تواجد إمام عاشور ووجود حسين الشحات وتاو، والتعاقد مع سوزا ورضا سليم سيكون هناك شراسة هجومية للأهلي".

وأكمل: "صلاح محسن من الصعب أن يتواجد في النادي الأهلي، وأشك في قيده في الموسم الجديد، هو سبق ولعب مع الفريق مثل شادي حسين وحسام حسن وغيرهم".

وأتم: "المصري قادر على الفوز بكأس الرابطة، والفريق في الفترة الأخيرة يسير بشكل جيد تحت قيادة ميمي عبدالرازق، ولا أعرف من سيقود سيراميكا كليوباترا حتى الآن، ولكن الفريق البورسعيدي فنيا أفضل".