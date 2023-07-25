أحمد موسى يفجر مفاجأة عن رضا سليم صفقة النادي الأهلي المدوية

تناول الإعلامي أحمد موسى، أثناء تقديمه برنامج “على مسئوليتي”، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، مساء اليوم الثلاثاء، في فقرة "ترند اليوم"، والذي حمل اسم اللاعب الدولي المغربي رضا سليم، والذي ترددت أنباء عن تعاقد النادي الأهلي معه للانضمام إلى صفوفه.

وقال أحمد موسى، “هذا اللاعب مايسترو ومن العيار الثقيل على أرض الملعب، وعينة حلوة، وعنده سرعات زي اللاعب الدولي حسين الشحات، ولاعب عالمي، وتاني أغلى لاعب في الدوري المغربي”.

المدرب كولر

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، “هذا اللاعب جاء بعد طلب من المدرب كولر المجير الفني للنادي الأهلي، واللاعب رضا سليم الصفقة الجديدة للنادي الأهلي، وهى صفقة مدوية، ومة العيار الثقيل”.

اللاعب الدولي رضا سليم

وتابع الإعلامي أحمد موسى، “هذا اللاعب في غاية الأهمية للنادي الأهلي ويسبب فرق كبير في النادي الأهلي، وهذا اللاعب اشبه باللاعب الدولي محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، ويلعب ضربات الجزاء بشكل مميز مثل اللاعب الدولي علي معلول”.

وأشار إلى أن “اللاعب الدولي رضا سليم النسخة التانية من حسين الشحات، لاعب مميز وعينه حلوة، سجل مع الجيش الملكي 32 هدفا وصنع 26 هدفا، ومن المحتمل أن يعلن الأهلي انضمام اللاعب خلال الساعات القليلة المقبلة”.

وأكمل أن الحملة التي شنتها بعض الجماهير كان هدفها التأثير على انضمام رضا سليم لصفوف الأهلي، ولكن القلعة الحمراء نجحت في إنهاء المفاوضات وضم اللاعب.