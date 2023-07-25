الأرصاد تحذر: ذروة الموجة الحارة تبدأ في هذا الموعد

قال الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي في هيئة الأرصاد الجوية، إن الموجة الحارة التي تشهدها مصر في الفترة الحالية، ستبدأ في ارتفاعها بشكل تدريجي غدا الأربعاء، على أن تكون ذروة الموجة الحارة يوم الخميس المقبل، والذي سيشهد أيضا ذروة الارتفاع في نسب الرطوبة، إذ أن درجات الحرارة العظمى خلال الأيام المقبلة ستصل لـ 39 درجة مئوية على القاهرة، مع نسب رطوبة مرتفعة تصل لأكثر من 90% على القاهرة.

الأرصاد الجوية: عودة الأجواء الصيفية من جديد في هذا الموعد

وأضاف "القياتي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج "مساء dmc"، المذاع عبر فضائية " dmc"، أن نسب الرطوبة تجعل المواطن يشعر بدرجات حرارة أعلى من الموجودة بحوالي 3 أو 4 درجات، وبالتالي فإن المواطن سيشعر بدرجة حرارة تصل لـ 42 و43 درجة مئوية.

وتابع عضو المركز الإعلامي في هيئة الأرصاد الجوية، أنه يوجد انخفاض طفيف في درجات الحرارة يبدأ على شمال البلاد بنهاية هذا الأسبوع وتحديدا يوم الجمعة بمعدل درجتين، ومع مرور الأيام سيبدأ في التأثير على المناطق الداخلية من الجمهورية، حيث إن الانخفاض سيبدأ من يوم الجمعة والسواحل الشمالية، ومن ثم يمتد تدريجيا إلى القاهرة، لافتا إلى أن الأجواء الصيفية الطبيعية ستعود بداية من يوم الأحد القادم.

واستكمل عضو الأرصاد، أن الانخفاض سيشهد 3 درجات تقريبا حيث إن درجة الحرارة على القاهرة ستكون في حدود 36 درجة مئوية يوم الأحد المقبل، وعلى منتصف الأسبوع المقبل، سيصل الانخفاض لمحافظات شمال وجنوب الصعيد، لافتا إلى أن درجة الحرارة العظمى على الصعيد خلال اليومين المقبلين ستصل لـ 45 درجة مئوية، وستصل في جنوب الصعيد لـ 41 درجة مئوية.