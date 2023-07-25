أخبار التوك شو.. السيسي يجتمع مع وزير الداخلية.. الأرصاد توجه تحذيرا شديد اللهجة للمواطنين بشأن طقس اليوم

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات الهامة ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

الرئيس السيسي يجتمع مع اللواء محمود توفيق وزير الداخلية

أذاعت فضائية اكسترا نيوز"، نبأ عاجل، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد اجتمع مع اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

وصرح بذلك المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي.



تتجاوز 42 درجة.. الأرصاد توجه تحذيرا شديد اللهجة للمواطنين بشأن طقس اليوم

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل طقس اليوم، وموعد انتهاء موجة الطقس الحار.

وقالت منار غانم، خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر، المذاع على القناة الأولى، إن البلاد تشهد استمرارا لموجة الطقس الحار وارتفاع درجات الحرارة، مشيرة إلى أن موجة الطقس الحار مستمرة حتى نهاية الأسبوع الحالي.

عوض تاج الدين: وحدة اليقظة الدوائية ترصد احتمالية حدوث آثار جانبية للأدوية

قال محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إن وحدة اليقظة الدوائية تمثل فكرة التنبأ باحتماليه إي مشاكل أو آثار جانبية للأدوية.

وشدد عوض تاج الدين، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر، المذاع على القناة الأولى، على أن وحدة اليقظة الدوائية منظومة قديمة ولكن ما يعلن الآن تحديث وتطوير لها، متابعا: هناك تواصل دائم بين المؤسسات التعليمية والعلاجية، لرصد وبحث الأدوية بشكل مستمر.

آخر تحركات الذهب اليوم الثلاثاء 25 - 7 - 2023

قدمت الإعلامية رشا مجدي تقريراً عن أسعار الذهب خلال تقديم برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، اليوم الثلاثاء 25-7-2023.

ويبحث الكثيرون من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، وذلك بسبب الانخفاضات الكبيرة التى شهدتها أسعار الذهب في الفترة الأخيرة.

أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 25_7_2023.. شاهد

قدمت الإعلامية رشا مجدي تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 25 - 7-2023، في برنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي.

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 30.93 جنيه للبيع، و30.84 جنيه للشراء

تقديم العلاج بالمجان.. أشرف عقبة يكشف مزايا كبيرة لمبادرة 100 يوم صحة

أكد الدكتور أشرف عقبة استشاري أمراض الباطنة والمناعة، أن مبادرة "100 يوم صحة"، هي مبادرة هامة خاصة انها تعمل على علاج العديد من الأمراض، كما أنه يتم تقديم العلاج بالمجان.

وقال أشرف عقبة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح"، عبر فضائية "اكسرا نيوز"، أن المبادرة تقدم خدمات مميزة، إضافة إلى أنها تعطي حياة كريمة للمواطنين، من خلال الكشف والعلاج بالمجان.

قلب مفتوح.. جمال شعبان يكشف مفاجأة عن حالة الطفلة بائعة المترو

تحدث الدكتور جمال شعبان، مدير معهد القلب السابق، عن تفاصيل إنقاذ الطفلة حبيبة "بائعة المترو"، قائلا: جاري تجهيزها لإجراء عملية قلب مفتوح.

وأضاف “جمال شعبان” خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “صباح الورد” المذاع على قناة “تن”، أنه منذ انتشار حالة الطفلة على مواقع التواصل، وجهت دعوة بأن من يجد الطفلة، يتواصل معي، وعلى الفور قام اثنين من المتطوعين بالبحث عنها والوصول إليها.



قبل إعلان نتيجة الثانوية العامة.. السيد عطا يكشف تفاصيل تنسيق القبول بالجامعات

أكد السيد عطا المُشرف على مكتب التنسيق للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد، أن هذا العام لن يكون هناك تغيير في قواعد التنسيق نهائيا، مشيرا إلى أن هناك تعليمات بأنه يتم تمهعيد العمل بمكاتب التنسيق قبل البدء.

وقال السيد عطا، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "8 الصبح"، عبر فضائية "دي أم سي"، أنه في انتظار إعلان نتيجة الثانوية العامة، مؤكدا أنه بمجرد الإعلان نقوم بعمل شرائح مجاميع، للوقوف على المجموع ومراحل التنسيق.

4 قطع أثرية مصرية ضمن الاكتشافات الخارقة عالميا.. تعرف عليها

أكد الدكتور عماد مهدي، الباحث الأثري وعضو جمعية الأثريين المصريين، أن هناك قطعا أثرية هامة، مشيرا إلى أنه تم اختبار 4 قطع أثرية مصرية ضمن الاكتشافات الخارقة عالميًا، منها حجر رشيد، وأهميتها أنه ساعد على فك رموز اللغة المصرية القديمة.

وقال عماد مهدي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "8 الصبح"، عبر فضائية "دي أم سي"، أن رأس تمثال الملك رمسيس الثاني من ضمن تلك القطع، مؤكدا أن له معيارا فنيا مميزا من الجرانيت، وهو ما ظهرت في عبقرية المصري القديم

من تصميم السيارة حتى التصنيع .. أول مصري يدير مشروعات تسلا الجديدة|فيديو

تحدث المهندس جلال سلامة، أول مهندس مصري بفريق المشروعات في شركة تسلا، عن تفاصيل انضمامه لهذه الشركة العالمية، مشيرًا إلى أنه خريج الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بتقدير مقبول.

وقالت المهندس جلال سلامة، خلال حواره ببرنامج "من مصر" الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، والمذاع على "سي بي سي"، إنه مسئول عن مشروعات تسلا الجديدة، والخطة الثالثة التي أعلن عنها إيلون ماسك، حيث ستغير مفهوم صناعة السيارات، مشيرًا إلى أنه يتولى المشروع بداية من تصميم السيارات حتى التجميع وصولًا للسيارة بشكلها الكامل.