عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

التعليم تعلن مد فترة اختبارات القدرات حتى 3 أغسطس

صدى البلد

قال السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والمشرف على مكتب التنسيق، عدد المتقدمين من طلاب الثانوية العامة لاجتياز اختبار القدرات وصل إلى 57 ألف طالب حتى الآن، مؤكدا أن موقع مكتب التنسيق يعمل على مدار 24 ساعة.

وتابع عطا، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "مساء DMC" عبر فضائية "DMC"،  ::الطالب يمكنه تسجيل اختبار القدرات من منزله، حيث تقرر مد فترة التسجيل حتى 3 أغسطس، ويمكن التسجيل خلال فترة الإجازات الرسمية، منوها بأن الطالب الذي يتعرض لظرف طارىء يحول دون خوض الامتحان في موعده يتم التأجيل له.

ونوه السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والمشرف على مكتب التنسيق، بأن هناك توقعات أن يكون حجم الإقبال على الجامعات التكنولوجية كبير، حيث أن تخصصاتها تواكب سوق العمل، ويوجد في مصر 10 جامعات تكنولوجية، وإجمالي قدرتهم الاستعابية يصل إلى 11 ألف طالب.
 

اجتياز اختبار القدرات DMC اختبارات القدرات التعليم العالي الإجازات الرسمية السيد عطا رئيس قطاع التعليم الجامعات التكنولوجية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شاهد أول رد فعل لـ زيزو بعد أنباء انتقاله للأهلي

إمام عاشور فضّل الأهلي على الزمالك | مؤتمر طارئ لـ مرتضى منصور

أول تعليق من مرتضى منصور على شائعة مفاوضات الأهلى مع فتوح وزيزو

رمضان صبحي مستعد للاعتذار|إعلامي يفجر مفاجأة عن عودة نجم بيراميدز للأهلي

قرار عاجل من كولر بشأن مباراة الأهلي وبيراميدز

بعد تمديد عقده .. رسالة نارية من أفشة للنادي الأهلي

احترموا رغبتي.. أول رد من حسن شاكوش حول علاقته بحورية فرغلي

بقى من حقه قيد الصفقات | إعلامي شهير يفجر مفاجأة تخص الزمالك

ترشيحاتنا

عقب اختناق 56 شخصًا بحمام سباحة..قرارات عاجلة من وزير الشباب ومحافظ الإسكندرية

تسلا تطلب الموافقة على توسيع مصنع برلين العملاق

لمنافسة جوجل ومايكروسوفت.. آبل تطلق أداة Apple GPT في 2024

الحبس 7سنوات عقوبة التعدى على الأراضى الزراعية نتيجة تقديم بيانات غير صحيحة

أعراض جرثومة المعدة وعلاجها .. لدى الأطفال والكبار والحوامل

تورط الصين .. قرصنة بريد السفير الأمريكي لدى بكين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مكون قاتل.. سر خلطة شركات إبادة الحشرات للتخلص من النمل نهائيا

لذيذة وبتكاليف بسيطة.. طريقة عمل كريب فراخ فاهيتا

جدل بين رواد السوشيال ميديا حول وفاة عريس أردني بعد زفافه بأيام..تفاصيل

لا تطبخوا فيها.. حلل منتشرة بالأسواق تسبب الزهايمر والفشل الكلوي والسرطان

فيديو

مها أحمد تشارك جمهورها بمفاجأة خاصة من عيد ميلادها

شيف شهير يثير الجدل بمقاضاته والده بسبب حقوق ملكية اسمه..اعرف القصة كاملة

مروة صبري تهاجم عارفة عبد الرسول بسبب “زرار البنطلون”: أحفادك يقولوا ايه

أراهم ما أفزعهم فهربوا ..مقطع فيديو للصوص يهاجمون سائق أجرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور صابر حارص يكتب: في الهجرة تتجلى تسعة معان

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخريف السوداني مأساة بكل الألوان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: دمشقية في بهو كنيسة البندقية

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : سفيرة أفريقيا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الحماية الجنائية من الاغتصاب الفكري

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

اﻟﻤﺰﻳﺪ