التعليم تعلن مد فترة اختبارات القدرات حتى 3 أغسطس

قال السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والمشرف على مكتب التنسيق، عدد المتقدمين من طلاب الثانوية العامة لاجتياز اختبار القدرات وصل إلى 57 ألف طالب حتى الآن، مؤكدا أن موقع مكتب التنسيق يعمل على مدار 24 ساعة.

وتابع عطا، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "مساء DMC" عبر فضائية "DMC"، ::الطالب يمكنه تسجيل اختبار القدرات من منزله، حيث تقرر مد فترة التسجيل حتى 3 أغسطس، ويمكن التسجيل خلال فترة الإجازات الرسمية، منوها بأن الطالب الذي يتعرض لظرف طارىء يحول دون خوض الامتحان في موعده يتم التأجيل له.

ونوه السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والمشرف على مكتب التنسيق، بأن هناك توقعات أن يكون حجم الإقبال على الجامعات التكنولوجية كبير، حيث أن تخصصاتها تواكب سوق العمل، ويوجد في مصر 10 جامعات تكنولوجية، وإجمالي قدرتهم الاستعابية يصل إلى 11 ألف طالب.

