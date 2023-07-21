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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم.. اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2023 خلال أيام ومؤتمر صحفي لإعلان تفاصيلها.. تنسيق الدبلومات الفنية 2023 .. موعد انطلاقه والكليات المتاحة

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.


رئيس جامعة طنطا: مشروع الفلك إضافة مجتمعية متفردة على المستوى المحلي والإقليمي

 

استقبل الأنبا بولا مطران طنطا وتوابعها بمؤسسة الفلك الخيرية في مقر المؤسسة بقرية "حصة أكوا" - مركز كفر الزيات، الدكتور محمود سليم نائب رئيس جامعة طنطا لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والوفد المرافق له برعاية الدكتور محمود ذكى رئيس الجامعة والذي ضم الدكتورة رانيا عبده الإمام عميد التربية النوعية، والدكتور أكرم محمد نمير وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعدد (20) من هيئه أعضاء التدريس والهيئة المعاونة الممثلة للأقسام العلمية المختلفة، في الزيارة الميدانية الاستطلاعية لمؤسسة الفلك، وذلك بهدف تقديم الدعم الفني المناسب لهذه الفئة، والبدء في تنفيذ جدول الأنشطة والدورات الذي تم طرحه من قبل كلية التربية النوعية.


جامعة عين شمس تشارك في فعّاليات التعاون المصري البريطاني بمجال التوظيف

 

يواصل الدكتور  محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس مشاركته والوفد المصري رفيع المستوى لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، برئاسة  الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في فعّاليات  دعم التعاون المصري البريطاني في مجال التوظيف وربط التعليم بسوق العمل.


اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2023 خلال أيام ومؤتمر صحفي لإعلان تفاصيلها

 

تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لـ اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس بعد 10 أيام من الآن

كلية الإعلام تعلن شروط التقديم للطلاب المصريين ببرامج الماجستير

 

أعلنت الدكتورة حنان جنيد عميدة كلية الإعلام جامعة القاهرة، تفاصيل التقديم لبرامج الدراسات العليا للعام الجامعى 2023-2024.


تنسيق الدبلومات الفنية 2023 .. موعد انطلاقة والكليات المتاحة

 

يترقب طلاب الدبلومات الفنية 2023 ، الإعلان عن أي تفاصيل وموعد تنسيق الدبلومات الفنية 2023، والذي لم يحدد موعد انطلاقه بقرار رسمي بعد .

 

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