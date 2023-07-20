اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2023 خلال أيام ومؤتمر صحفي لإعلان تفاصيلها

تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لـ اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس بعد 10 أيام من الآن

ومن المقرر أن يعقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني مؤتمراً صحفياً عاجلاً خلال أيام للكشف عن ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 واعلان تفاصيلها واحصائياتها للرأي العام .

واستعدادا لـ اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس بعد 10 أيام من الآن ، انتهت مقرات التصحيح من تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023 الخاصة بمعظم المواد

مؤشرات نتيجة الثانوية العامة 2023

علم موقع صدى البلد من مصادره في مقرات تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023 ، أن مؤشرات نتيجة الثانوية العامة 2023 مطمئنة جداً ، حيث حصل عدد كبير من الطلاب على الدرجات النهائية ، رغم شكاوى الطلاب من صعوبة بعض امتحانات الثانوية العامة 2023

ومن المتوقع وفقا لـ مؤشرات نتيجة الثانوية العامة 2023 ، إرتفاع النسبة العامة للنجاح في نتيجة الثانوية العامة 2023 عن النسبة العامة للنجاح في نتيجة الثانوية العامة العام الماضي والتي كانت قد بلغت قد 75.04%، حيث من الوارد أن تصل لأوائل الثمانينات

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس

بعد اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2023 مباشرة ، يبدأ ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس على رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس على موقع وزارة التربية والتعليم.

ويمكن أن ينتظر الجميع الآن ظهور رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 على بوابة مركز المعلومات على موقع وزارة التربية والتعليم https://emis.gov.eg/

كما يمكن أن ينتظر الطلاب ظهور رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس على بوابة الثانوية العامة على موقع وزارة التربية والتعليم http://thanwya.emis.gov.eg/

وسوف تصدر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بيانا رسميا على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك ، تعلن خلاله رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس وذلك على الرابط التالي https://www.facebook.com/egypt.moe

نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2023 .. بالدرجات

اللغات الأجنبية الأولى : من ٥٠ درجة

اللغات الأجنبية الثانية : من٤٠ درجة

المواد العلمية (الفيزياء الكيمياء الأحياء الجيولوجيا) : من ٦٠ درجة

المواد الأدبية (التاريخ، الجغرافيا، الفلسفة والمنطق، علم النفس والاجتماع) : من ٦٠ درجة

الرياضيات البحتة : من٦٠ درجة ( 30 جبر وهندسة + 30 تفاضل وتكامل)

الرياضيات التطبيقية : من ٦٠ درجة (30 استاتيكا + 30 ديناميكا )

و قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، إن المجموع الكلي في نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2023 سيكون من 410 درجة