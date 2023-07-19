نتيجة الثانوية العامة 2023 | تفاصيل منح درجات الحافز الرياضي للطلاب

تلقى موقع صدى البلد العديد من الاستفسارات بشأن درجات الحافز الرياضي للثانوية العامة 2023 ، وذلك بالتزامن مع قرب ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 ، وفي هذا التقرير ينشر موقع صدى البلد كل ما تريد معرفته عن درجات الحافز الرياضي للثانوية العامة 2023.

قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 ، يتم منح طلاب الثانوية العامة 2023 الناجحين الحاصلين على بطولات أو دورات رياضية، درجات تضاف إلى المجموع الكلي طبقًا للبطولات أو الدورات ومستويات التفوق الرياضي تسمى درجات الحافز الرياضي للثانوية العامة 2023 ، وتكون تفاصيلها كالتالي :



بطولات العالم والدورات الأوليمبية : يمنح الطالب الأول 24 درجة، والثاني 20 درجة، والثالث 16 درجة، والرابع 12 درجة.

البطولات والدورات الأفريقية ودورات البحر الأبيض المتوسط : يمنح الطالب الأول 18 درجة، والثاني 14 درجة، والثالث 10 درجات، والرابع 6 درجات.

البطولات والدورات العربية والعربية المدرسية : يمنح الطالب الأول 12 درجة، والثاني 8 درجات، والثالث 6 درجات، والرابع 4 درجات.

بطولات الجمهورية التي تنظمها وزارة التربية والتعليم والاتحادات الرياضية : يمنح الطالب الأول 8 درجات والثاني 6 درجات، والثالث 5 درجات والرابع 3 درجات.

وأكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه إذا حصل الطالب على أكثر من بطولة أو مركز، ستضاف له الدرجة الأعلى فقط وفقا لمنطومة درجات الحافز الرياضي للثانوية العامة 2023



الألعاب التى ينطبق عليها درجات الحافز الرياضي للثانوية العامة 2023





الألعاب الأوليمبية وهى: (ألعاب القوى- السباحة - الجمباز- التجديف- الدراجات- المصارعة- الملاكمة - رفع الأثقال - السلاح- الجودو- الفروسية - الرماية - الكرة الطائرة- كرة السلة - كرة القدم - كرة اليد - اليخوت والانزلاق- الخماسى الحديث - الهوكى- التنس- تنس الطاولة - التايكوندو- الريشة الطائرة - القوس والسهم).



الألعاب غير الأوليمبية وهى: (كمال الأجسام- الاسكواش- الكاراتيه - الكونغو - البولو – كرة السرعة – الغوص والإنقاذ).



بطولات الجمهورية التى تنظمها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، وهى:

أولًا: الألعاب الجماعية (كرة القدم – كرة السلة –الكرة الطائرة- كرة اليد – الهوكى).

ثانيًا: الألعاب الفردية (السباحة القصيرة - السباحة التوقيعية - الغطس - التنس الأرضى - تنس الطاولة - الجمباز الفنى- الجمباز الإيقاعى -السلاح- الدراجات- المصارعة – الكاراتيه - الجودو- الملاكمة- ألعاب القوى)



شروط منح درجات الحافز الرياضي للثانوية العامة 2023 للطالب

حصول الطالب على إحدى البطولات أو الدورات السابق ذكرها فى هذا القرار.

أن تكون البطولة أو الدورة رسمية ومعتمدة ببرنامج الإتحاد الدولى للعبة.

الاشتراك فى البطولات المركزية التى تنظمها الإدارة العامة للتربية الرياضية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى للألعاب الفردية والجماعية بصفة عامة.

أن يكون الطالب مقيدًا ومنتظمًا بإحدى المدارس التابعة أو الخاضعة لإشراف وزارة التربية والتعليم الفنى، وألا يكون قد صدر ضد الطالب عقوبة تأديبية أو شطب من السجلات الرياضية أو الحرمان من الاشتراك فى المسابقات، وألا يكون راسبًا، أو تم فصله بسبب الغياب أو سوء السلوك.

إذا أقيمت المسابقة أو البطولة بين ثمانية لاعبين فأكثر تمنح درجات الحافز الرياضى للمراكز الأربعة الأولى ، و إذا أقيمت المسابقة أو البطولة بين سبعة او ستة لاعبين فقط تمنح درجات الحافز الرياضى للمراكز الثلاثة الأولى ، و إذا أقيمت المسابقة أو البطولة بين خمسة لاعبين فقط تمنح درجات الحافز الرياضى للمركزين الأول والثانى .

أما بالنسبة للألعاب الفردية الرقمية (السباحة ـ ألعاب القوى ـ الدراجات ......) إذا قل عدد اللاعبين عن خمسة؛ فلا يمنح الحافز إلا للمركز الأول فقط، بشرط أن يكون محققًا رقمًا قياسياُ مصريًا جديدًا معتمدًا من الاتحاد المختص، وتطبق القواعد السابقة إذا بلغ عدد اللاعبين خمسة فأكثر.

ويشترط فى نتائج هذه البطولات أن تكون معتمدة من لجنة الحكام الرئيسية التابعة بالاتحاد الرياضى المختص.

النسبة لبطولات الألعاب الجماعية وفرق التتابعات، ومسابقات الفرق ببطولات الألعاب الفردية يشترط أن يكون عدد الفرق المشاركة ثمانية على الأقل.





ويشترط لمنح الطالب الحافز الرياضى فى الألعاب الجماعية أن يشترك فى المباريات اشتراكًا فعليًا بنسبة 25% على الأقل.

و يتم إصدار شهادات درجات الحافز الرياضي للثانوية العامة 2023 بمعرفة كل من: الإدارة العامة للتربية الرياضية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، وإدارة الحافز الرياضى بوزارة الشباب والرياضة.



درجات الحافز الرياضي للثانوية العامة 2023

تتم إضافة درجات الحافز الرياضي للثانوية العامة 2023 ، بمعرفة مكتب تنسيق الجامعات 2023 والمعاهد، مع الالتزام بألا يترتب على منح الطالب درجات الحافز الرياضي للثانوية العامة 2023 بأى حال من الأحوال أن يصبح مجموع الدرجات الحاصل عليها متجاوزًا النهاية العظمى للمجموع الكلى لدرجات الشهادة الحاصل عليها.

درجات الحافز الرياضي للثانوية العامة 2023

جدير بالذكر أنه في العام الدراسي الماضي ، حصل 468 طالب (بنين) من إجمالي عدد المشاركين 4468 طالب على درجات حافز التفوق الرياضي بواقع 18 لعبة، بينما حصلت 356 طالبة (إناث) من إجمالي عدد 2636 طالبة على درجات التفوق الرياضي بواقع 16 لعبة.