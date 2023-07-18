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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

نتيجة الثانوية العامة 2023|التعليم: الدرجات النهائية "كتير" ونسبة النجاح "عالية" والمؤشرات مطمئنة

نتيجة الثانوية العامة
نتيجة الثانوية العامة 2023

يبحث جميع طلاب الثانوية العامة 2023 بحالة من القلق والترقب عن أخبار مؤشرات نتيجة الثانوية العامة 2023 ، ليتمكنوا من تكوين صورة مبدئية عن مصيرهم في حياتهم الجامعية القادمة .

وقد تواصل موقع صدى البلد مع مصدر مسئول في مقرات تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023 ، للوقوف على آخر أخبار مؤشرات نتيجة الثانوية العامة 2023

وقال المصدر في تصريحاته لموقع صدى البلد ، أن مؤشرات نتيجة الثانوية العامة 2023 مبشرة جداً بشكل عام ، ولا داعي للقلق المبالغ فيه من جانب طلاب الثانوية العامة 2023 وأولياء أمورهم .

وأضاف المصدر ، أنه من مؤشرات نتيجة الثانوية العامة 2023 ، أنه أثناء تصحيح كل مادة ، يتبين حصول عدد كبير من الطلاب على الدرجات النهائية ، رغم شكاوى الطلاب من صعوبة بعض امتحانات الثانوية العامة 2023 

وأوضح المصدر أنه طبقا لـ مؤشرات نتيجة الثانوية العامة 2023 ، أنه في معظم المواد ، نسبة الحاصلين على 95% فأكثر من الدرجة الكلية في كل امتحان من امتحانات الثانوية العامة 2023 نسبة مطمئنة … وقال : “اطمنوا الدرجات حلوة”

وأشار المصدر إلى أن مؤشرات نتيجة الثانوية العامة 2023 تشير إلى استيعاب الطلاب لنظام أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023 التي اعتمدت على قياس مهارات الفهم وليس الحفظ .

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نسب النجاح في امتحانات الثانوية العامة 2023 

تشير مؤشرات نتيجة الثانوية العامة 2023 ، إلى إرتفاع النسبة العامة للنجاح في نتيجة الثانوية العامة 2023 ارتفاع بسيط عن النسبة العامة للنجاح في نتيجة الثانوية العامة العام الماضي والتي كانت قد بلغت قد  75.04%.

 حيث تشير التوقعات إلى أن تكون النسبة العامة للنجاح في نتيجة الثانوية العامة 2023 لا تقل عن 79% ولكن وارد أن تصل لأوائل الثمانينات.

 

كما كشفت مؤشرات نتيجة الثانوية العامة 2023، عن وصول نسبة النجاح في مادة اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة هذا العام لأكثر من 90٪؜، وقد تجاوزت نسبة الحاصلين على 95% فأكثر 1.5% من عدد الطلاب

ومن مؤشرات نتيجة الثانوية العامة 2023 أيضا ، وصول نسبة النجاح في اللغة الثانية لأكثر من 91% ، وحصل على 95% فأكثر أكثر من 20% من عدد الطلاب.

وتؤكد مؤشرات نتيجة الثانوية العامة 2023 ، أنه في امتحان الكيمياء 2023 الذي بكى طلاب الثانوية العامة 2023 من صعوبة أسئلته ، وصل عدد الطلاب الحاصلين على الدرجات النهائية أكثر من 1000 طالب ، بينما بلغ عدد الطلاب الحاصلين على 95% فأكثر ، أكثر من 5000 طالب على مستوى الجمهورية 

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس

يعتمد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، نتيجة الثانوية العامة 2023 رسميا أوائل شهر أغسطس القادم .

بعد الاعتماد مباشرة يبدأ ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس على رابط  نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس على بوابة مركز المعلومات على موقع وزارة التربية والتعليم https://emis.gov.eg/ 

كما يتم ظهور  رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس على بوابة الثانوية العامة على موقع وزارة التربية والتعليم http://thanwya.emis.gov.eg/ 

وويتم اعلان  رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس على الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك https://www.facebook.com/egypt.moe 

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