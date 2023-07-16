ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 في الكنترول وتسريب الدرجات للطلاب| التعليم تنفي

حالة من الجدل أثيرت على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك ، بعد مزاعم ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 في الكنترول وتسريب الدرجات للطلاب .

حيث زعمت بعض المنشورات على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 في الكنترول وتسريب الدرجات لبعض الطلاب ، وهو الأمر الذي أثار قلق الجميع وجعل جميع الطلاب يتساءلون عن حقيقة ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 في الكنترول وتسريب الدرجات للطلاب

ومن بين الرسائل المتداولة على فيس بوك والتي تزعم ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 في الكنترول وتسريب الدرجات للطلاب ، ما كتبه شخص يدعى محمد عماد الذي قال : ابن عمي جاب نتيجة الثانوية العامة 2023 من الكنترول لأن في 60 ألف طالب ورقهم خلص امبارح في التصحيح ، وانا مش بهزر انا بابا كان رئيس لجنة أصلاً .

حقيقة ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 في الكنترول

وعلى الفور تواصل موقع صدى البلد مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، التي نفت تماما كل ما يقال عن ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 في الكنترول وتسريب الدرجات للطلاب

حيث قال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه لم يحدث نهائيا أي شئ بخصوص ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 في الكنترول وتسريب الدرجات للطلاب.

وأضاف المصدر لصدى البلد ، أن أعمال تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023 مازالت مستمرة ولم تنته حتى الآن ، وبالتالي لا مجال لـ ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 في الكنترول وتسريب الدرجات للطلاب.

وشدد المصدر على أنه لن يسمح بأي حال من الأحوال بـ تسريب نتيجة الثانوية العامة 2023 من الكنترول قبل اعتمادها من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني رسميا في الموعد الرسمي الذي أعلنه الوزير .

نتيجة الثانوية العامة 2023

يعتمد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، نتيجة الثانوية العامة 2023 أوائل أغسطس المقبل.

وتظهرنتيجة الثانوية العامة 2023 بالدرجات على رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس على بوابة مركز المعلومات على موقع وزارة التربية والتعليم https://emis.gov.eg/ بعد اعتمادها رسميا من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أوائل أغسطس القادم .

ويمكن أيضاً ترقب ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 بالدرجات على بوابة الثانوية العامة على موقع وزارة التربية والتعليم http://thanwya.emis.gov.eg/

كما تظهر نتيجة الثانوية العامة 2023 بالدرجات أيضا على الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك https://www.facebook.com/egypt.moe

حقيقة ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 في الكنترول

حقيقة ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 في الكنترول

حقيقة ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 في الكنترول