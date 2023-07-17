نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2023 .. هل تعلنها التعليم الأسبوع القادم؟|تفاصيل

شهدت وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية أنباء عن اعتماد نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2023 مبكراً قبل أول أغسطس .

وأفادت الأنباء المتداولة ، بأنه من المتوقع اعتماد نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2023 الاسبوع القادم ، أي بنهاية شهر يوليو الجاري بدلا من أول أغسطس ، نظراً لانتهاء تصحيح معظم اوراق امتحانات الثانوية العامة 2023 في الكنترولات .

نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2023

من جانبها أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه على جميع طلاب الثانوية العامة 2023 واولياء أمورهم ، متابعة أخبار موعد اعتماد نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2023 من خلال البيانات الرسمية الصادرة من وزارة التربية والتعليم وتصريحات وزير التعليم فقط .

وحذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، من الانسياق وراء أخبار اعتماد نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2023 التي يتم تداولها من مصادر مسئولة على صفحات غير رسمية ، مؤكدة أن وزارة التربية والتعليم غير مسئولة إلا عن بياناتها الصادرة بشأن موعد اعتماد نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2023

موعد نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2023

أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم في فيديو تم بثه على الصفحة الرسمية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : إن موعد اعتماد نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2023 من المقرر أن يكون أوائل أغسطس القادم .

نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2023 .. بالدرجات

اللغات الأجنبية الأولى : من ٥٠ درجة

اللغات الأجنبية الثانية : من٤٠ درجة

المواد العلمية (الفيزياء الكيمياء الأحياء الجيولوجيا) : من ٦٠ درجة

المواد الأدبية (التاريخ، الجغرافيا، الفلسفة والمنطق، علم النفس والاجتماع) : من ٦٠ درجة

الرياضيات البحتة : من٦٠ درجة ( 30 جبر وهندسة + 30 تفاضل وتكامل)

الرياضيات التطبيقية : من ٦٠ درجة (30 استاتيكا + 30 ديناميكا )

و قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، إن المجموع الكلي في نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2023 سيكون من 410 درجة

رابط نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2023

من المقرر ظهورنتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2023 على رابط نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2023 على بوابة مركز المعلومات على موقع وزارة التربية والتعليم https://emis.gov.eg/ بعد اعتماد نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2023 رسميا من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد اسبوعين من انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2023 .

كما يمكن ترقب ظهور نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2023 على بوابة الثانوية العامة على موقع وزارة التربية والتعليم http://thanwya.emis.gov.eg/

ويظهر نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2023 أيضا على الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك https://www.facebook.com/egypt.moe