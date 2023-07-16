نتيجة الثانوية العامة 2023 بالدرجات والمجموع الكلي | تفاصيل رسمية عاجلة

أرسل قراء موقع صدى البلد العديد من الاستفسارات بشأن آخر أخبار ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 بالدرجات ، للوقوف على آخر أخبار كواليس واستعدادات ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 بالدرجات.

وأفاد المصدر بأن العمل يسير على قدم وساق داخل مقرات التصحيح الالكتروني لـ امتحانات الثانوية العامة ، استعدادا لـ ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 بالدرجات مثلما وعد وزير التربية والتعليم أوائل أغسطس القادم .

نتيجة الثانوية العامة 2023 بالدرجات .. اعرف درجة كل مادة

اللغات الأجنبية الأولى : من ٥٠ درجة

اللغات الأجنبية الثانية : من٤٠ درجة

المواد العلمية (الفيزياء الكيمياء الأحياء الجيولوجيا) : من ٦٠ درجة

المواد الأدبية (التاريخ، الجغرافيا، الفلسفة والمنطق، علم النفس والاجتماع) : من ٦٠ درجة

الرياضيات البحتة : من٦٠ درجة ( 30 جبر وهندسة + 30 تفاضل وتكامل)

الرياضيات التطبيقية : من ٦٠ درجة (30 استاتيكا + 30 ديناميكا )

المجموع الكلي في نتيجة الثانوية العامة 2023 بالدرجات

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن المجموع الكلي في نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2023 لم يتغير عن الاعوام السابقة .

و قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، إن المجموع الكلي في نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2023 سيكون من 410 درجة

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بالدرجات

من المقرر ظهورنتيجة الثانوية العامة 2023 بالدرجات على رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس على بوابة مركز المعلومات على موقع وزارة التربية والتعليم https://emis.gov.eg/ بعد اعتمادها رسميا من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد اسبوعين من انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2023 .

كما يمكن ترقب ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 بالدرجات على بوابة الثانوية العامة على موقع وزارة التربية والتعليم http://thanwya.emis.gov.eg/

ويظهر نتيجة الثانوية العامة 2023 بالدرجات أيضا على الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك https://www.facebook.com/egypt.moe

موعد نتيجة الثانوية العامة 2023 بالدرجات

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن يكون موعد إعلاننتيجة الثانوية العامة 2023 بالدرجات أوائل شهر أغسطس القادم”.

واستعدادا لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 بالدرجات ، تسير حاليا عملية تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023 بشكل منضبط بما يضمن منح كل طالب حقه بدون أي ظلم حسب ما أعلنته وزارة التربية والتعليم.