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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس .. تنبيه عاجل من التعليم بشأنها

نتيجة الثانوية العامة
نتيجة الثانوية العامة 2023

ينشغل جميع طلاب الثانوية العامة 2023 وأولياء أمورهم حاليا بالبحث عن أي أخبار رسمية بشأن موعد  نتيجة الثانوية العامة 2023 ، خاصة مع بدء تداول اخبار غير رسمية عنها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك .

وناشدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، جميع طلاب الثانوية العامة 2023 وأولياء أمورهم ، بعدم الانسياق وراء أي أخبار غير رسمية يتم تداولها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، بشأن موعد نتيجة الثانوية العامة 2023.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه حتى هذه اللحظة لم تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشكل رسمي ونهائي ، عن موعد نتيجة الثانوية العامة 2023.  

وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه بمجرد استقرار وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على موعد نتيجة الثانوية العامة 2023 ، سوف يتم إصدار بيانا رسميا للكشف عنه بشكل رسمي للرأي العام منعا للجدل والبلبلة .

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أن موعد نتيجة الثانوية العامة 2023  الرسمي الصحيح هو ما سوف تعلنه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، ولا علاقة لوزارة التربية والتعليم بأي أخبار غير رسمية عن موعد نتيجة الثانوية العامة 2023  تنشرها باقي الصفحات الغير رسمية التي لا تهدف إلا لزيادة التفاعلات عليها .

موعد نتيجة الثانوية العامة 2023 

ومن جانبه .. أكد مصدر مسئول من داخل كنترولات الثانوية العامة 2023 ، أن أعمال تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023 تسير بشكل منتظم وفقا لجدول زمني وضعته وزارة التربية والتعليم ، مشيراً إلى أنه من المخطط أن يتكون موعد نتيجة الثانوية العامة 2023 بعد أسبوعين من انتهاء ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2023 

وقال المصدر لصدى البلد : أنه بشكل مبدئي يمكن أن يكون موعد نتيجة الثانوية العامة 2023 هو نهاية شهر يوليو الجاري او في أول شهر أغسطس على أقصى تقدير ، بعد انتهاء كافة أعمال المراجعة ورصد الدرجات وتجميع نتيجة الثانوية العامة 2023 في شكلها النهائي تمهيدا لإعتمادها من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني .

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023

تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 على بوابة مركز المعلومات على موقع وزارة التربية والتعليم https://emis.gov.eg/ بعد إعتمادها رسميا من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد اسبوعين من انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2023 .

كما يمكن ترقب ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 على بوابة الثانوية العامة على موقع وزارة التربية والتعليم http://thanwya.emis.gov.eg/ 

ويظهر رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 أيضا على الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك https://www.facebook.com/MOHESREGYPT?mibextid=LQQJ4d 

نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه سوف يتم إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس وليس بالاسم على موقع وزارة التربية والتعليم

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه على رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس لن يكون مطلوبا من الطالب إلا إدخال رقم الجلوس بشكل صحيح والضغط على عرض النتيجة 

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