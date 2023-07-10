لطلاب الثانوية العامة 2023.. كليات ضرورية لـ سوق العمل

أكد الدكتور حسن شحاتة، الخبير التربوى وأستاذ المناهج بجامعة عين شمس، أن درجات النجاح فى الثانوية العامة للعام الماضي جاءت متراجعة والتي عبرت عن قدرات حقيقية يمتلكها الطلاب، ولا تعبر عن تفوق وهمي، لأنها اعتمدت على قياس الفهم والتطبيق والتحليل.

وأضاف الدكتور حسن شحاتة، أنه يوجد إنشاء العديد من الكليات الجديدة واستحداث البرامج الجديدة في كافة الكليات وعلى مستوى الجامعات المصرية مثال أول كلية للدراسات العليا للنانو تكنولوجي في مصر والشرق الأوسط.

وأوضح أستاذ المناهج ، أن سوق العمل يتطلب مهارات التكنولوجيا المتقدمة واللغات الأجنبية المتعددة، ولم يعد الأمر مقتصرًا على كليات الطب والهندسة وغيرهما، وهذه المهارات توفرها كثير من الجامعات خاصة الجامعات الأهلية التي تم إنشاؤها مؤخرا، وهى جامعات دولية ولها مكانة عالمية وتمتلك برامج تعليمية متميزة، ما يتيح لطلاب الثانوية العامة التفوق فى دراسة برامج ليست موجودة فى الجامعات الحكومية والخاصة.

وتابع الدكتور حسن شحاته، حديثه عن متطلبات سوق العمل أن يكون اختيار التخصص الذي يدرسه الطالب بالتشارك بينه وبين ولى أمره بحيث يكون رأي الطالب هو الأساس، وليس العكس، ونحن في الوقت الحالي نتمتع في مصر بتنوع كبير فى الكليات والجامعات التكنولوجية التى تتناسب مع متطلبات سوق العمل التي تفرض علينا دراسة برامج تعليمية جديدة.

يوجد بعض الكليات الضرورية لسوق العمل وهي كالآتي:

_ كلية الطب البشري

_ التمريض

_ الصيدلة

_ الإعلام

_ الهندسة الطبية الحيوية

_ كلية علوم

_ كلية الحاسبات والمعلومات

_ قسم أمن المعلومات بكلية حاسبات ومعلومات

_ الهندسة النووية

_كلية للدراسات العليا للنانو تكنولوجي

_كلية علوم وتكنولوجيا الفضاء

_كلية علوم الطاقة الجديدة