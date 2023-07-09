إيه اليوم الحلو ده.. طلاب الشعبة الأدبية سعداء بامتحان علم النفس والاجتماع

أعرب طلاب الثانوية العامة 2023 الشعبة الأدبية عن سعادتهم بسهولة امتحان علم النفس والاجتماع، والذي أداه الطلاب، اليوم.

وأكد طلاب الثانوية العامة، سهولة امتحان علم النفس والاجتماع، مؤكدين أن الامتحان جاء في مستوى الطالب المتوسط، وأن الأسئلة مباشرة، وأشاروا إلى أن هناك بعض الأسئلة البسيطة التي جاءت لتميز الطلاب المتفوقين.

وقال حسين عباس ، إنّ الامتحان جاء سهلاً وفى مستوى الطالب المتوسط، وخاصة علم الاجتماع، لافتا إلى أن هناك بعض الأسئلة في الجزء الخاص بعلم النفس كان يحتاج إلى تفكير لحل الإجابة.

واتفق معه الطالب متولى عبد الله ، مؤكدا أن الامتحان في مجملة سهلاً، وأنّ هناك جزئيات بسيطة للمتفوقين، وأن الوقت كافٍ لحل جميع أسئلة الامتحان، مغنيا اغنية الفنان أحمد سعد: ايه اليوم الحلو ده.

وكان قد بدأ طلاب الثانوية العامة التوافد على لجان سير الامتحانات لأداء امتحان الجيولوجيا 2023 لطلاب علمي علوم ، و امتحان التفاضل 2023 لطلاب علمي رياضة ، و امتحان علم النفس 2023 لطلاب الأدبي .



وخضع الطلاب للتفتيش الإلكتروني بواسطة العصا الإلكترونية للكشف عن الهاتف المحمول أو أي أجهزة إلكترونية تسهل عملية الغش.





