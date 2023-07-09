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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

حتى الدقيقة الأخيرة..

طلاب الثانوية العامة يراجعون معلوماتهم قبل دخول امتحان التفاضل والجيولوجيا وعلم النفس.. شاهد

طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة

بدأ طلاب الثانوية العامة التوافد على لجان سير الامتحانات لأداء امتحان  الجيولوجيا 2023 لطلاب علمي علوم، وامتحان التفاضل 2023 لطلاب علمي رياضة، وامتحان علم النفس 2023 لطلاب الأدبي.

 

وخضع الطلاب للتفتيش الإلكتروني بواسطة العصا الإلكترونية للكشف عن الهاتف المحمول أو أي أجهزة إلكترونية تسهل عملية الغش.

وقام مسؤولو اللجان بإبعاد تجمعات أولياء الأمور أمام بوابات اللجان، تنفيذا لقرار الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

 

وقام مسؤولو اللجان بتسلم الهواتف المحمولة الخاصة بالطلاب وغلقها وتركها خارج اللجان وتفتيش الطلاب بالعصا الإلكترونية ومنع دخول أي أجهزة تساعد في الغش مثل سماعات الأذن والنظارات الشمسية ومشغلات الموسيقى والكاب.. وكذلك منع مسؤولو اللجان الطلاب من إدخال أي كتب أو ملازم أو أي مواد تعليمية داخل اللجان لمنع تسهيل الغش.

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حيث وجه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، بضرورة توافد الطلاب على اللجان مبكرا ، حيث يتم فتح لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 أمام الطلاب في تمام الساعة 8:15 صباحا ، لتنفيذ إجراءات التفتيش للطلاب بدقة قبل دخول اللجان.

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