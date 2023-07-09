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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رافعين أيديهم بالدعاء.. الأهالي ينتظرون أبناءهم أمام لجان امتحانات الثانوية العامة فى القليوبية

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة

حرص عدد من الأهالى وأولياء أمور طلاب وطالبات الثانوية العامة بالقليوبية ، علي التواجد بمحيط لجان الامتحانات لدعم أبنائهم خلال أدائهم امتحان مواد علم النفس والجيولوجيا والتفاضل ، من خلال الدعاء لهم وتلاوة القرآن الكريم أمام اللجان.

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من جانبه أكد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية أنه جري الإنتهاء من تجهيز لجان الامتحانات بالإضاءة الكافية والمراوح والمبردات لخلق بيئة مناسبة للطلاب لأداء الإمتحانات بسهولة ويسر ، مضيفا أنه جرى التنسيق مع مديريتي الأمن والصحة وهيئة التأمين الصحي ورؤساء المراكز والمدن والأحياء وشركتي مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء لاستقبال امتحانات الثانوية العامة والتأكد من جاهزية اللجان، لافتا إلى أنه جرى التنسيق مع مديرية الأمن وتحديد مسارات وخطوط سير السيارات اللازمة لنقل صناديق أوراق الأسئلة والأجوبة من مركز توزيع الأسئلة لمقار اللجان.


وأضاف الهجان، أنه وجه رؤساء المدن والأحياء بضرورة الاهتمام بنظافة محيط المدارس، والاستمرار في تنفيذ الحملات على الباعة الجائلين، ومصادرة مكبرات الصوت المتسببة في الإزعاج، مشددا على الالتزام بكافة التعليمات التي أعلنتها الوزارة سواء فيما يختص بالطلاب أو فيما يختص بمراقبي ومشرفي اللجان وذلك لضمان سير الامتحانات بالشكل الصحيح.


من جانبها قالت سماح إبراهيم وكيل وزارة التعليم بالقليوبية أن نحو 48886 طالب وطالبة يؤدون امتحانات الثانوية العامة بعدد 12 إدارة تعليمية هذا العام بالقليوبية وتم تجهيز 24 استراحة بجميع الإدارات مع توفير كافة مستلزمات الإقامة الجيدة للملاحظين ورؤساء اللجان.


وأشارت إلى أنه تم التشديد علي مديري الإدارات التعليمية بتقديم الدعم اللازم لرؤساء اللجان قبل بدء الامتحانات لاسيما في تنفيذ عملية دخول الطلاب ومنع تزاحمهم وتواجد أولياء الأمور بمحيط اللجان، كما تم التشديد علي عدم دخول الأجهزة الإلكترونية من هواتف محمولة أو سماعات وساعات ذكية الي اللجان.

الثانوية العامة طلاب وطالبات الثانوية العامة القليوبية علم النفس الجيولوجيا

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