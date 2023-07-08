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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

شروط التقديم لمدرسة تمريض التأمين الصحي في القليوبية

مستشفي بنها الجامعي
مستشفي بنها الجامعي

أعلن فرع هيئة التأمين الصحي بالقليوبية فتح باب التقديم للالتحاق بالمدرسة الثانوية الفنية للتمريض نظام 5 سنوات لحملة الشهادة الإعدادية بالقليوبية وقبول دفعه جديدة بحد أدنى 250 درجة.

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وقال الدكتور جمال سلامة رئيس فرع هيئة التأمين الصحي بالقليوبية أن التقديم لمدرسة الثانوية الفنية للتمريض نظام 5 سنوات إلكترونيا بحد أدنى 250 درجة للحاصلين علي الشهادة الإعدادية 2023، اعتبارا من اليوم السبت حتى 14 يوليو الجاري.


وأشار إلى أن شروط التقديم بالمدرسة الثانوية الفنية للتمريض نظام 5 سنوات هى : أن يكون المتقدم من أبناء نفس المحافظة التي حصل منها على الشهادة الإعدادية في ذات عام التقدم مع دراسة اللغة الإنجليزية لغة أولى والا يزيد السن 15 عاما في أكتوبر 2023.


وأضاف أنه بعد ذلك يتم إدخال كافة البيانات المطلوبة للطالب مع ضرورة تحديد العنوان الفعلي، ليتم التوزيع التلقائي جغرافيا بالفروع التي بها أكثر من مدرسة، وفي حال عدم حصول الطالب على شهادة الصف الثالث الإعدادي من نفس المحافظة إحضار بطاقة لولي الأمر أو من له الولاية التعليمية من نفس المحافظة بتاريخ إصدار سابق ثلاث سنوات على الأقل، أو شهادة ميلاد الطالب / الطالبة. 


وتابع أنه يتم طباعة بطاقة الترشيح الخاصة بالطالب من الموقع بعد التسجيل لتقديمها للمدرسة التي تم الترشيح لها، وعلى الطالب إحضار المستندات التالية مع بطاذقة الترشيح، وصورة شهادة الميلاد و3 صور شخصية حديثة للطالب، وأصل وصورة الشهادة الإعدادية، وصورة بطاقة الرقم القومي لولي الأمر وتكون سارية، وإيصال مرافق لولي الأمر، سواء كهرباء أو غاز أو مياه، وبيان درجات الصفين الأول والثاني الإعدادي من نفس المدرسة الحاصل منها على الشهادة الإعدادية، وشهادة حسن سير وسلوك وشهادة الجنسية المصرية بيان وزن وطول للطالبة، وبعدها تقوم المدرسة بمراجعة المستندات والبيانات وفتح ملف للطالب بقيمة 100 جنيه. 


وأوضح سلامة أنه يتم بعدها تحديد موعد الاختبارات الواردة في شروط وقواعد القبول، وعلى الطالب اجتياز جميع اختبارات اللغة العربية واللغة الإنجليزية وحاسب آلي بنسبة 70%، حيث سيتم تحديد موعد اختبار كشف الهيئة وإعلانه للناجحين بنسبة 70% في الاختبارات السابقة، وبعد كشف الهيئة يتم اختيار الحاصلين على أعلى درجات المجاميع بالإعدادية، طبقا لما ورد في شروط التقديم، ويتم عمل الكشف الطبي للمقبولين بالمدرسة طبقا للشروط وإحضار أصول المستندات.

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