عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القليوبية: إنشاء مناطق صناعية جديدة ومعارض دائمة لبيع المنتجات بأسعار مخفضة

جانب من الإجتماع
جانب من الإجتماع

عقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية اجتماعا  بحضور المهندس أحمد غازي رئيس شعبة الألبان بغرفة الصناعات الغذائية وذلك لمناقشة التوسع في إنشاء مناطق صناعية جديدة بالمحافظة في مجال الصناعات الغذائية وذلك بعد زيادة الطلبات المقدمة من المستثمرين لحجز وحدات استثمارية جديدة بعد تسكين كامل الوحدات التي تم إنشاؤها بالمنطقة الاستثمارية بمدينة بنها، والتي تعد من النماذج الناجحة التي قامت الحكومة بإنشائها خلال الفترة الماضية وإفتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي بهدف فتح استثمارات جديدة أمام الشباب وتوفير فرص عمل وتوطين عدد من الصناعات لخدمة القطاع الاستثماري ودفع عجلة التنمية الاقتصادية.

ماتوا فى حضن بعض.. القصة الكاملة لمصرع أب ونجله فى حريق مطعم بالقليوبية

محافظ القليوبية يتابع أعمال النظافة والإشغالات بمدن شبرا الخيمة والخصوص

وخلال الاجتماع وجه المحافظ بعمل حصر لكل قطع الأراضي التي تصلح لإنشاء مناطق صناعية عليها سواء أرض تابعة للمحافظة أو الولايات التابعة لها لاختيار أنسب المواقع لإنشاء منطقة صناعية جديدة في قطاع الصناعات الغذائية .

كما وجه المحافظ مدير المنطقة الاستثمارية بالتنسيق مع المستثمرين والمحافظة لإنشاء معارض دائمة للسلع الغذائية بجميع مدن المحافظة، وعرض جميع السلع التي يقوم بإنتاجها المستثمرين في المنطقة الاستثمارية ببنها وذلك في إطار حرص المحافظة على دعم المواطنين وتقديم المنتجات لهم بأسعار مخفضة وبجودة عالية.

وأكد المحافظ أن هناك اهتماما بالغا من قبل المحافظة للعمل على تحويلها إلى محافظة استثمارية رائدة بين المحافظات، لما تملكه من مقومات بشرية ومادية تجعل منها منطقة جذب استثماري من خلال تقديم كافة التسهيلات للمستثمرين الحاليين والجدد والتي تعمل على حل المشكلات التي تواجههم لجذب المزيد من الاستثمارات .

القليوبية محافظ القليوبية خدمة القطاع الاستثماري النماذج الناجحة الصناعات الغذائية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين والسولار الرسمية| قرار عاجل من وزير التموين بشأن بيع المواد البترولية.. تفاصيل

8 جنيهات .. انخفاض كبير فى أسعار كرتونة البيض بالأسواق اليوم

عك كروي.. إبراهيم فايق يوجه رسالة شديدة اللهجة لـ إمام عاشور

تحرك جديد فى أسعار الدواجن بالأسواق اليوم .. والبانيه مفاجأة

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 8 يوليو 2023

الأهلي يستدرج الاتحاد السكندري اليوم للاقتراب من حسم لقب الدوري

ارتفاع جنوني لـ الذهب.. الأصفر يعزز مكاسبه ويتحرك للأعلى عالمياً

8 مليارات دولار في الطريق إلى مصر.. النفط والغاز يتصدران

موضوعات متعلقة

ماتوا فى حضن بعض.. القصة الكاملة لمصرع أب ونجله فى حريق مطعم بالقليوبية

طاسة الزيت ولعت.. تفاصيل مصرع أب وابنه في حريق مطعم بالقليوبية

محافظ القليوبية يتابع أعمال النظافة والإشغالات بمدن شبرا الخيمة والخصوص

قصوا الحديد.. الكشف عن حقيقة سرقة سور مدرسة 15 مايو بالقليوبية

ترشيحاتنا

فضيحة بي بي سي.. اتهام نجم مشهور بدفع مبالغ باهظة لمراهق مقابل صور إباحية

الدولار ينهار .. الأخضر يعمق خسائره عالمياً بعد بيانات هامة للفيدرالي

كيف تحسب زكاة مالك على شهادات الاستثمار.. الإفتاء توضح

سويلم: تقييم حالة كافة المعدات بوزارة الري ودراسة سبل تعظيم الاستفادة منها

تعادل و3 انتصارات.. مشوار المنتخب الأولمبي قبل نهائي أمم إفريقيا

الإمارات .. زلزال بقوة 3.2 درجة يضرب الفجيرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذر إرتكاب هذا الخطأ عند تدميس الفول في المنزل.. يعيق امتصاص الحديد والكالسيوم

جمال شعبان يكشف أسباب انتشار الموت المفاجئ بين الشباب| تفاصيل صادمة

طريقة عمل صينية ماكريل في الفرن| بأسهل الخطوات

بكاش مايوه ....ليلي علوي تثير الجدل على البحر| شاهد

فيديو

كشف دوافع جريمته.. تفاصيل علاقة مدنس القرآن المصري في روسيا بحارقه في السويد

رسالة لـ إمام عاشور ... قصة اضطهاد تريزيجيه في الأهلي ومحاولات قطر تجنيسه

شاب متنكر يبتز متابعيه عبر التيك توك.. أعرف القصة

تغيرت معالم مصر .. مصري بالعراق يشيد بالسيسي مع الإعلامي نزار الفارس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: بيت الروبي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحداث فرنسا.. وقفة عاقلة وسط موتورين

محمد شحتة يكتب : سؤال لميس الحديدي!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

اﻟﻤﺰﻳﺪ