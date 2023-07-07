عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القليوبية يتابع أعمال النظافة والإشغالات بمدن شبرا الخيمة والخصوص

جانب من الجولة
جانب من الجولة

أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الجمعة، جولة ميدانية بمدينتي شبرا الخيمة والخصوص لاستمرار متابعة أعمال النظافة والإشغالات التي تتم بالشوارع  والميادين والمحاور الرئيسية، وذلك في إطار جهود المحافظة للنهوض بالمستوى الحضاري والجمالي لمدن المحافظة . 

محافظ القليوبية : حملات مكثفة لإزالة جميع الإشغالات

بمشاركة 19 جامعة.. بنها تناقش تطوير منظومة الطلاب الوافدين

بدأ المحافظ الجولة بتفقد محور الخصوص الجديد ، موجها نائب رئيس مدينة الخصوص بالعمل إلى نظافة المحور بشكل مستمر وزيادة عدد صناديق القمامة، وإزالة الأتربة من على جانبي الطريق وعدم السماح بأي إشغالات  أمام المحال التجارية والمطاعم والورش، والتنسيق مع المرور لعمل حملة لتنظيم سير التوكتوك ومنع سير العربات الكارو على المحور تماما وضبط أي مخالفات.

كما تم المرور  بشارع ١٥ مايو وشارع المرجوشي ومحور العصار ومشروع تطوير عواصم المدن والمحافظات حيث تابع أعمال رفع الرتش .

وخلال الجولة، وجه المحافظ، باستمرار أعمال النظافة على تلك المحاور الجديدة ومراجعة جميع ساحات الانتظار، والتأكد من تقنينها والعمل على إظهار الشوارع بالشكل الحضاري المطلوب من خلال إزالة الأتربة بشكل مستمر من على جانبي الطريق.

كما وجه المحافظ بإزالة الإشغالات أعلى كوبري مسطرد ، حيث ضبط تاجر فاكهة يبيع أعلى  كوبري مسطرد وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما وجه باستمرار التنسيق مع شرطة المرافق لمنع أي إشغالات أو تعديات على الطريق العام والعمل على تيسير الحركة المرورية ومنع الانتظار الخاطئ، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الأكشاك المخالفة والمقامة بدون ترخيص والمتعدي أصحابها على حرم الطريق، وإزالة كافة أشكال التعديات والمخالفات التي تعيق حركة المارة، مؤكدًا استمرار حملات إزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق، لإعادة الانضباط للشارع وتطبيق القانون بقوة وحزم على المخالفين.

وأشار الهجان إلى أنه تم التنسيق مع شركة صرف صحي القاهرة الكبرى برئاسة المهندس عادل حسن لبدء تطوير البنية التحتية لشبكات الصرف، وكذلك رفع ما يقرب من ٢٠٠٠ طن من المخلفات الصلبة أمام مستشفى بهتيم بحي شرق شبرا الخيمة مرورا بمحطه محولات كهرباء بهتيم وصولا لمنطقة مشروع تطوير عواصم المدن والمحافظات.

كما تم التنسيق مع صندوق التنمية الحضرية برئاسة المهندس خالد صديق للمعاونة في رفع تراكمات منطقة مساكن إسكو، ويأتي ذلك في  إطار إستمرار المحافظة وكافة الجهات المعنية في رفع كفاءة الشوارع الرئيسية والفرعية والميادين العامة من خلال تحسين مستوى النظافة العامة ، وتوحيد الجهود للمحافظة على المظهر الحضاري والجمالي للمحافظة، مؤكداً متابعته الشخصية المستمرة لهذا الملف، نظراً لأهميته في الحفاظ على المستوى الحضاري ، وما يتم إنجازه من مشروعات قومية وخدمية لصالح مواطني القليوبية .

القليوبية محافظ القليوبية شبرا الخيمة الخصوص اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فيديو رقصها بالمدرسة السبب | تصرف صادم من ابنة محمد رمضان

الجو هيقلب.. تحذير عاجل من الأرصاد حول طقس الـ72 ساعة القادمة

بعد انتقاله إلى الغرافة.. فرجاني ساسي يصدم جمهور الزمالك

النادي السعودي رفض الشراء .. الزمالك يستقر على عودة لاعبه المعار

طلبك مرفوض.. ميتلاند يصدم الأهلي في ضم إمام عاشور.. تفاصيل

بعد رحيل سافيو | ميكيسوني يهدد بالتصعيد للفيفا.. والنادي الأهلي في ورطة

المصري مدنس القرآن في روسيا يعترف بجريمته ويكشف دوافعه | فيديو

تطورات جديدة.. لوائح فيفا تمنح كهربا حق الاستئناف على غرامة الزمالك

موضوعات متعلقة

قصوا الحديد.. الكشف عن حقيقة سرقة سور مدرسة 15 مايو بالقليوبية

ندب المعمل الجنائي لفحص حريق مطعم فول وطعمية في القليوبية

محافظ القليوبية : حملات مكثفة لإزالة جميع الإشغالات

بمشاركة 19 جامعة.. بنها تناقش تطوير منظومة الطلاب الوافدين

ترشيحاتنا

دعاء يوم الجمعة المستجاب.. أدركه بـ 15 كلمة قبل الغروب

الأهلي ينهي الاتفاق مع نجم فاركو.. تفاصيل

تفاصيل الصراع النارى بين الأهلى والزمالك وبيراميدز على الصفقات السوبر

مباراة تاريخية.. أول تعليق من مدرب المغرب على مواجهة منتخب مصر الأولمبي

حالة الطقس.. الأصاد تخذر من الرطوبة وارتفاع درجات الحرارة خلال الأسبوع الحالي

حرقوا علميّ السويد وإسرائيل .. احتجاجات ضخمة في لبنان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لن نتوقع.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول العسل مع القرفة على الريق ؟

طريقة عمل دجاج مشوي على الطاسة|بمذاق لا يقاوم

لا تتجاهلها .. ظهور هذه العلامات عند الدخول للحمام تنذرك بسرطان المثانة

نشرة المرأة والصحة.. بلوجر تثير الجدل بسبب كتب تباع في المكتبات ومعلومات عن عملية حورية فرغلي

فيديو

عملت حادثة قبل كدة.. حل لغز انفجار الغواصة تيتان

رقم خرافي.. كم كلف سافيو خزينة الأهلي| فيديو جراف

متقولش لزملائك احرقوا أفلامكم.. مجدي إمام يكشف أسرار اعتزال الفن

تفريغ غير مسبوق.. فشل في إدارة السد وخداع آبي أحمد يكشفه الخبراء»| فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: بيت الروبي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحداث فرنسا.. وقفة عاقلة وسط موتورين

محمد شحتة يكتب : سؤال لميس الحديدي!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

اﻟﻤﺰﻳﺪ