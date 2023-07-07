محافظ القليوبية يتابع أعمال النظافة والإشغالات بمدن شبرا الخيمة والخصوص

أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الجمعة، جولة ميدانية بمدينتي شبرا الخيمة والخصوص لاستمرار متابعة أعمال النظافة والإشغالات التي تتم بالشوارع والميادين والمحاور الرئيسية، وذلك في إطار جهود المحافظة للنهوض بالمستوى الحضاري والجمالي لمدن المحافظة .

بدأ المحافظ الجولة بتفقد محور الخصوص الجديد ، موجها نائب رئيس مدينة الخصوص بالعمل إلى نظافة المحور بشكل مستمر وزيادة عدد صناديق القمامة، وإزالة الأتربة من على جانبي الطريق وعدم السماح بأي إشغالات أمام المحال التجارية والمطاعم والورش، والتنسيق مع المرور لعمل حملة لتنظيم سير التوكتوك ومنع سير العربات الكارو على المحور تماما وضبط أي مخالفات.

كما تم المرور بشارع ١٥ مايو وشارع المرجوشي ومحور العصار ومشروع تطوير عواصم المدن والمحافظات حيث تابع أعمال رفع الرتش .

وخلال الجولة، وجه المحافظ، باستمرار أعمال النظافة على تلك المحاور الجديدة ومراجعة جميع ساحات الانتظار، والتأكد من تقنينها والعمل على إظهار الشوارع بالشكل الحضاري المطلوب من خلال إزالة الأتربة بشكل مستمر من على جانبي الطريق.

كما وجه المحافظ بإزالة الإشغالات أعلى كوبري مسطرد ، حيث ضبط تاجر فاكهة يبيع أعلى كوبري مسطرد وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما وجه باستمرار التنسيق مع شرطة المرافق لمنع أي إشغالات أو تعديات على الطريق العام والعمل على تيسير الحركة المرورية ومنع الانتظار الخاطئ، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الأكشاك المخالفة والمقامة بدون ترخيص والمتعدي أصحابها على حرم الطريق، وإزالة كافة أشكال التعديات والمخالفات التي تعيق حركة المارة، مؤكدًا استمرار حملات إزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق، لإعادة الانضباط للشارع وتطبيق القانون بقوة وحزم على المخالفين.

وأشار الهجان إلى أنه تم التنسيق مع شركة صرف صحي القاهرة الكبرى برئاسة المهندس عادل حسن لبدء تطوير البنية التحتية لشبكات الصرف، وكذلك رفع ما يقرب من ٢٠٠٠ طن من المخلفات الصلبة أمام مستشفى بهتيم بحي شرق شبرا الخيمة مرورا بمحطه محولات كهرباء بهتيم وصولا لمنطقة مشروع تطوير عواصم المدن والمحافظات.

كما تم التنسيق مع صندوق التنمية الحضرية برئاسة المهندس خالد صديق للمعاونة في رفع تراكمات منطقة مساكن إسكو، ويأتي ذلك في إطار إستمرار المحافظة وكافة الجهات المعنية في رفع كفاءة الشوارع الرئيسية والفرعية والميادين العامة من خلال تحسين مستوى النظافة العامة ، وتوحيد الجهود للمحافظة على المظهر الحضاري والجمالي للمحافظة، مؤكداً متابعته الشخصية المستمرة لهذا الملف، نظراً لأهميته في الحفاظ على المستوى الحضاري ، وما يتم إنجازه من مشروعات قومية وخدمية لصالح مواطني القليوبية .