عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بمشاركة 19 جامعة.. بنها تناقش تطوير منظومة الطلاب الوافدين

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

نظمت جامعة بنها بالتعاون مع الإدارة المركزية للوافدين بوزارة التعليم العالى والبحث لقاء موسعا لمناقشة تطوير منظومة الطلاب الوافدين بالجامعات المصرية بحضور الدكتور جمال سوسه رئيس الجامعة ، والدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، ونواب رؤساء 19 جامعة مصرية لشئون التعليم والطلاب ، و الدكتور شريف صالح رئيس الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين بوزارة التعليم العالى ، والدكتور أحمد يوسف مدير إدارة الوافدين بجامعة بنها، ومديرى ومنسقى وحدات الطلاب الوافدين بالجامعات المصرية المشاركة فى اللقاء.

بقع على الورق.. استبدال أحد صناديق الامتحانات داخل لجنة في القليوبية

ضبط ملاحظ قام بتصوير امتحان الإنجليزي داخل لجنة ثانوية عامة بالقليوبية

وفى كلمته أكد الدكتور جمال سوسه رئيس جامعة بنها، أن الاهتمام بالطلاب الوافدين يأتى على رأس أولويات الجامعات المصرية ضمن توجهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، و استراتيجية مصر 2030، و تندرج تحت مظلة مبادرة "ادرس في مصر"، التي أطلقتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، باعتبارهم القوى الناعمة وسفراء مصر في الخارج ليمثلوا أكبر قوة تسويقية لها.


وأشار إلى أننا فى جامعة بنها لدينا طموحات واسعة وآليات حديثة لتطوير منظومة الوافدين بما ينعكس على العملية التعليمية والقدرة التنافسية الدولية للتعليم المصري في جميع أنحاء العالم.


من جانبه وجه الدكتور تامر سمير نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب، الشكر لجميع المشاركين فى اللقاء ، مؤكداً أن الجامعة حريصة على تطوير منظومة الطلاب الوافدين والاهتمام بالخدمات المقدمة ، مضيفاً أن جامعة بنها تشهد نقلة نوعية من خلال تقديم الدعم الكامل لكافة كليات الجامعة لتطوير البنية التحتية واستحداث عدد كبير من البرامج التعليمية بهدف مواكبة التطورات العالمية في مجال التعليم الجامعي.


وأضاف الدكتور شريف صالح ، أن الإدارة المركزية للوافدين بوزارة التعليم العالي تولي اهتماماً كبيراً بملف الوافدين ، مؤكدا على ضرورة إشراك كافة الجامعات فى ملف الطلاب الوافدين مشيرًا إلى انه تم افتتاح مكاتب لإدارة شئون الطلاب الوافدين فى الجامعات تعمل على حل أى مشاكل تواجه الطلاب، إلى جانب رفع كفاءة توزيع الطلاب على المؤسسات التعليمية المختلفة.

IMG-20230706-WA0021
IMG-20230706-WA0021
IMG-20230706-WA0030
IMG-20230706-WA0030
IMG-20230706-WA0027
IMG-20230706-WA0027
IMG-20230706-WA0032
IMG-20230706-WA0032
FB_IMG_1688668497538
FB_IMG_1688668497538
جامعة بنها وزارة التعليم العالى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب رئيس الجامعة الجامعات المصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسالة نارية من حسين الشحات للنادي الأهلي

أول رد فعل من محمود كهربا بعد قرار لجنة التظلمات

مرتضى منصور يضغط والجبلاية تتراجع.. حكام أجانب لإدارة قمة الأهلي والزمالك

بعد ضبطها .. مفاجأة غير سعيدة للمتهمة بتسريب امتحان اللغة الأجنبية

الأهلي مُهدّد بفقد الشناوي وكهربا أمام الزمالك .. اعرف السبب

المنتخب الأولمبي في موقف صعب| مصر وإسرائيل وجها لوجه في أولمبياد باريس.. فماذا يحدث؟!

مفيهوش كلام.. تعليق مثير من شوبير على هدف الإسماعيلي الملغي في الأهلي

رئيس لجنة الحكام يحسم الجدل حول هدف الإسماعيلي الملغي أمام الأهلي

موضوعات متعلقة

بقع على الورق.. استبدال أحد صناديق الامتحانات داخل لجنة في القليوبية

ضبط ملاحظ قام بتصوير امتحان الإنجليزي داخل لجنة ثانوية عامة بالقليوبية

غياب461 طالبا وطالبة فى امتحان اللغة الإنجليزية للمرحلة الثانوية بالقليوبية

ضبط طالبة أرسلت امتحان الإنجليزى عبر الواتساب للحصول على الاجابات داخل لجنة بالقليوبية

ترشيحاتنا

أحسنوا الصلاة على نبيكم .. تعرف على الكيفية وأفضل الصيغ يوم الجمعة

مساعد ترامب يرفض الاعتراف بالذنب في قضية الوثائق السرية

البيئة : رفع 80 طن مخلفات بلدية في قرى أبو النمرس

زوج للقاضي: مراتي نصبت على الحكومة.. وخلعتني عشان المعاش

تصعيد خطير.. جنرال أمريكي يكشف عن تدخل وشيك لقوات الناتو في أوكرانيا

ممنوع الدخول .. قرار جديد من فنلندا بشأن روسيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جددي سفرتك .. طريقة عمل الشعيرية المبهرة

الناس فاكراها جسدية.. أمراض المناعة الذاتية أكثر من 20 نوعا|أبرزها القولون والمفاصل

بدون حلويات .. طرق طبيعية لعلاج النحافة

أسرار طريقة عمل كباب الحلة بمذاق شهي

فيديو

«هل اعترضوا على لحمة الحمير؟» .. مفاجأة غير متوقعة عن سبب مشاجرة فندق الغردقة «فيديوجراف»

فشلت في استخراج شهادة ميلاد لهما.. أم تتخلص من طفلتيها بالغردقة| تفاصيل

مرتضى منصور: الزمالك لن يلعب أمام الأهلي في هذه الحالة | تفاصيل

استولى على 70 مليون جنيه من الحسابات.. جريمة في بنك تثير جدلا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: بيت الروبي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحداث فرنسا.. وقفة عاقلة وسط موتورين

محمد شحتة يكتب : سؤال لميس الحديدي!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

اﻟﻤﺰﻳﺪ