بمشاركة 19 جامعة.. بنها تناقش تطوير منظومة الطلاب الوافدين

نظمت جامعة بنها بالتعاون مع الإدارة المركزية للوافدين بوزارة التعليم العالى والبحث لقاء موسعا لمناقشة تطوير منظومة الطلاب الوافدين بالجامعات المصرية بحضور الدكتور جمال سوسه رئيس الجامعة ، والدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، ونواب رؤساء 19 جامعة مصرية لشئون التعليم والطلاب ، و الدكتور شريف صالح رئيس الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين بوزارة التعليم العالى ، والدكتور أحمد يوسف مدير إدارة الوافدين بجامعة بنها، ومديرى ومنسقى وحدات الطلاب الوافدين بالجامعات المصرية المشاركة فى اللقاء.

وفى كلمته أكد الدكتور جمال سوسه رئيس جامعة بنها، أن الاهتمام بالطلاب الوافدين يأتى على رأس أولويات الجامعات المصرية ضمن توجهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، و استراتيجية مصر 2030، و تندرج تحت مظلة مبادرة "ادرس في مصر"، التي أطلقتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، باعتبارهم القوى الناعمة وسفراء مصر في الخارج ليمثلوا أكبر قوة تسويقية لها.



وأشار إلى أننا فى جامعة بنها لدينا طموحات واسعة وآليات حديثة لتطوير منظومة الوافدين بما ينعكس على العملية التعليمية والقدرة التنافسية الدولية للتعليم المصري في جميع أنحاء العالم.



من جانبه وجه الدكتور تامر سمير نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب، الشكر لجميع المشاركين فى اللقاء ، مؤكداً أن الجامعة حريصة على تطوير منظومة الطلاب الوافدين والاهتمام بالخدمات المقدمة ، مضيفاً أن جامعة بنها تشهد نقلة نوعية من خلال تقديم الدعم الكامل لكافة كليات الجامعة لتطوير البنية التحتية واستحداث عدد كبير من البرامج التعليمية بهدف مواكبة التطورات العالمية في مجال التعليم الجامعي.



وأضاف الدكتور شريف صالح ، أن الإدارة المركزية للوافدين بوزارة التعليم العالي تولي اهتماماً كبيراً بملف الوافدين ، مؤكدا على ضرورة إشراك كافة الجامعات فى ملف الطلاب الوافدين مشيرًا إلى انه تم افتتاح مكاتب لإدارة شئون الطلاب الوافدين فى الجامعات تعمل على حل أى مشاكل تواجه الطلاب، إلى جانب رفع كفاءة توزيع الطلاب على المؤسسات التعليمية المختلفة.

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