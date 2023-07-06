بقع على الورق.. استبدال أحد صناديق الامتحانات داخل لجنة في القليوبية

أكد مصدر مسئول بغرفة عمليات مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، أنه تم استبدال أحد صناديق الامتحانات فى مدرسة الشهيد وليد إسماعيل بقليوب بعد العثور على بقع على حواف ورق البابل شيت.

وقال المصدر إنه تم اتخاذ جميع الإجراءات دون أى تأثير على أعمال الامتحانات داخل اللجنة.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم الانتهاء من جميع الاستعدادات الخاصة بامتحانات الثانوية العامة بلجان المحافظة، حيث يؤدى 48516 طالبا وطالبة الامتحانات، مقسمين إلى 27583 طالبا وطالبة بالشعبة العلمية، و20933 طالبا وطالبة بالشعبة الأدبية، يؤدون الامتحان داخل 112 لجنة في مختلف محافظة القليوبية.

وأكدت سماح إبراهيم، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، جاهزية اللجان الامتحانية من حيث الأثاث والإنارة والمياه والأمن والنظافة في جميع الإدارات التعليمية وجميع اللجان الامتحانية، وجاهزية الاستراحات في جميع الإدارات التعليمية، والتى يبلغ عددها 24 استراحة رجال وسيدات.