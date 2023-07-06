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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

توزيع 2 طن صكوك الأضاحي على القرى الأكثر احتياجا بالقليوبية

صكوك الأضاحي
صكوك الأضاحي

شهد اليوم عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية تسليم المحافظة الدفعة الأولى من لحوم صكوك الأضاحي بواقع 2 طن سيتم توزيعها على 3 إدارات اجتماعية وهي قليوب والخانكة وشبين القناطر لتوزيعها على 2000 أسرة وذلك في ضوء الإسهام المجتمعي لوزارة الأوقاف، ومن خلال مشروع أضاحي الأوقاف.

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وأكد محافظ القليوبية، أنه تم توزيع 86 طنا على 86 ألف أسرة كدفعات سابقة، وجرى تشكيل لجان لتوزيع اللحوم على الأسر الأولى بالرعاية فى إطار من الود والحب والاحترام والاهتمام الذي توليه الدولة بجميع مؤسساتها لهذه الأسر. 

يأتي ذلك تحت إشراف كامل من جميع الجهات ذات الاختصاص بالمحافظة ومديرية الاوقاف والتضامن الاجتماعى بالقليوبية حيث أن عملية التوزيع تتم من خلال التضامن الاجتماعي من خلال قاعدة بيانات الأسر الأولى بالرعاية المسجلة لديها ضمانا لمزيد من الشفافية ووصولها للمستحقين من خلال البيانات المسجلة لدى التضامن الاجتماعي
وشدد المحافظ، على ضرورة التأكد من وصول تلك اللحوم، للفئات المستحقة والمستهدفة وللأسر الأكثر احتياجاً، بمراكز المحافظة، تحت إشراف مديري الإدارات الفرعية بالأوقاف، على ان يتم التنسيق بين الوحدات المحلية ومسئولي التضامن ومسئولي مديرية الأوقاف بنطاق المراكز المستهدفة
ومن جانبه وجه الهجان الجميع إلى المشاركة والمساهمة في صكوك الطعام التي تشرف عليها وزارة الأوقاف لضمان وصلها إلى مستحقيها من الأسر الأولى بالرعاية في كافة مدن وقرى المحافظة. 

وأشار إلى أهمية التعاون البناء والمثمر بين المحافظة والجهات الحكومية وغير الحكومية بما يعود بالنفع على المواطنين.

وأشاد بجهود وزارة الأوقاف والحكومة، في استمرار توفير المساعدات للأسر الأولى بالرعاية سواء من خلال صكوك الطعام أو صكوك الأضاحي، وتوفير اللحوم للمواطنين الأكثر احتياجا بمختلف القرى والمراكز، ودعم الأسر الفقيرة لتوفير حياة كريمة لهم، وذلك تنفيذا لمبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لدعم الفئات الأكثر احتياجاً.
وأضاف المحافظ، أن المحافظة تضع نصب أعينها تنفيذ المبادرات الرئاسية، التي تستهدف المواطنين الأكثر احتياجاً، وتسعى دائما لمد يد العون للمستحقين، وتوسيع قاعدة التكافل الاجتماعي للرقي بالمجتمع والنهوض به.

محافظ القليوبية القليوبية والخانكة شبين القناطر صكوك الأضاحي

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