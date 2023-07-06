محافظ القليوبية يسحب رخص سيارة بسبب السير عكس الاتجاه

قرر اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية سحب رخص إحدى السيارات لمخالفتها والسير عكس الاتجاه.

جاء ذلك خلال الجولة التى قام بها المحافظ لمتابعة أعمال النظافة والإشغالات التي تقوم الأجهزة التنفيذية بحي شرق وغرب بتنفيذها للنهوض بالمستوى الجمالي والحضاري للشوارع.

وقد لاحظ المحافظ سيارة ملاكي تسير عكس الاتجاه بمحور الخصوص، وعلى الفور تم إيقاف المركبة وسحب التراخيص من السائق، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية لردع مثل تلك المخالفات التي تتسبب في الحوادث.

ووجه وحدة مرور شبرا الخيمة بتكثيف المتابعة الميدانية للمحاور والطرق الرئيسية للحفاظ على حياة المواطنين.